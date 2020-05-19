У 48 человек выявили коронавирус за последние сутки в Приангарье

У 48 человек выявили коронавирус за последние сутки в Приангарье

19.05.20

В нашем регионе госпитализированы 573 пациента. К сожалению, 58-летний мужчина, прибывший из Татарстана на работу вахтовым методом, скончался в Усть-Куте. Он проходил лечение в Усть-Кутской районной больнице. 15 человек выздоровели, всего 160 выписались из медучреждений области. С начала эпидемии в Иркутской области подтверждено 746 случаев заболевания COVID-19.

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