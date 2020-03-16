Тотальный диктант перенесли

Впервые за 16 лет организаторы «праздника грамотности» вынуждены передвинуть дату проведения своего проекта с весны на осень. Причина тому — коронавирус и вызванный им отказ многих площадок проводить акцию из-за массового скопления людей. Как заявляют организаторы, онлайн-курсы по подготовке к диктанту будут продолжаться при любой эпидемиологической обстановке. Точная дата проведения «Тотального диктанта» будет известна 25 марта.

Людмила ДОБОСОВА, КООРДИНАТОР «ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА» в ИРКУТСКЕ: Так сложились обстоятельства, что мы вынуждены были перенести «Тотальный диктант». Он обязательно состоится осенью этого года. мы знаем, что для многих иркутян это действительно праздник грамотности, которой они ждут. Целый год готовятся на подготовительных курсах. Мы точно так же относимся к «Тотальному диктанту», любим и ждем. но здоровье дороже. поэтому штаб «Тотального диктанта» принял решение перенести его на осень. Точная дата проведения станет известна в конце марта.