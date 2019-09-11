Тест-полоски и глюкометры от компании «Медтехсервис» поступят в продажу уже в сентябре

Единственное в России уникальное производство тест-полосок для глюкометров почти год работает в Иркутске. Начинали в тестовом режиме. А сейчас компания получила все разрешительные документы, и в сентябре продукция появится на прилавках аптек. В чем же эксклюзивность производства, расскажем далее.

Стерильные помещения и почти полностью автоматизированное производство. Уникальное предприятие не только для Иркутской области, но и для всей России начинает свою официальную работу. В день «Медтехсервис» выпускает по 12 тысяч упаковок, в каждой по 50 тест-полосок для измерения уровня сахара в крови. Преимущество продукции в том, что цена в два раза ниже, чем у известных европейских производителей. При этом качество на высшем уровне.

Константин ВОРОБЕЙ, ДИРЕКТОР по РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ «МЕДТЕХСЕРВИС»: Сегодня «Медтехсервис» — это единственное предприятие на территории РФ, которое полного цикла и производит тест-полоски. То есть сегодня таких технологичных предприятий на территории России не существует.

Идея запуска высокотехнологичного социально-значимого производства родилась чуть более двух лет назад. Компания «Медтехсервис» разработала инвестиционный проект и обратилась с ним в корпорацию развития Иркутской области. КРИО вошла в состав учредителей «Медтехсервиса», а также выдала предприятию денежный заем — 327 миллионов рублей. На эти средства построили здание производственно-складского комплекса площадью 4000 квадратных метров, здание административно-бытового комплекса, установили современное оборудование из Южной Кореи. Открыли завод по производству тест-полосок и промышленной сборке глюкометров, а также выпустили первую пробную продукцию в конце прошлого года. Сейчас все разрешительные документы получены, и вскоре такие жизненно-важные товары появятся в продаже.

Также «Медтехсервис» предоставляет рабочие места молодежи. Сейчас на предприятии работают около 50 сотрудников. В основном, это выпускники иркутских вузов. Обучали технологиям работы на современных машинах специалисты из Южной Кореи. И нам есть чем похвастать, ведь корейские профессионалы даже переняли опыт у иркутян. Стандарты работы двух стран немного отличаются, поэтому наши специалисты показали высокий уровень.

На данный момент только в Иркутской области более 17 тысяч человек — инсулинозависимые. Врачи говорят: очень полезно и выгодно иметь собственное производство, которое обеспечивает тест-полосками и глюкометрами не только регион, но и всю страну, причем за низкую стоимость, что не ударит по карману.

Татьяна БАРДЫМОВА, ГЛАВНЫЙ ЭНДОКРИНОЛОГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ: Вообще на сегодняшний день Иркутская область ничем не отличается в целом от тенденции по миру, в стране. И число больных диабетом неуклонно увеличивается. На сегодняшний день в Иркутской области больных сахарным диабетом уже более 80 тысяч. То есть 82 с лишним тысячи. Из них 17 с лишним тысяч, которые получают инсулин.

На полках аптек Иркутской области глюкометры и тест-полоски от компании «Медтехсервис» появятся уже в сентябре.