Свыше семи тысяч жителей Иркутской области заразились ОРВИ за прошедшую неделю

Свыше семи тысяч жителей Иркутской области заразились ОРВИ за прошедшую неделю

13.01.20

Болеют все чаще. Свыше семи тысяч жителей Иркутской области заразились ОРВИ за прошедшую неделю. Большая часть заболевших, почти шесть тысяч — дети. И, хотя показатель пока вполовину ниже эпидемического порога, специалисты Роспотребнадзора отмечают: темп прироста заболеваемости растет во всех возрастных группах. И напоминают: при первых симптомах острой респираторно-вирусной инфекции нужно обращаться за медицинской помощью, вызывать врача на дом.

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