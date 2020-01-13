Болеют все чаще. Свыше семи тысяч жителей Иркутской области заразились ОРВИ за прошедшую неделю. Большая часть заболевших, почти шесть тысяч — дети. И, хотя показатель пока вполовину ниже эпидемического порога, специалисты Роспотребнадзора отмечают: темп прироста заболеваемости растет во всех возрастных группах. И напоминают: при первых симптомах острой респираторно-вирусной инфекции нужно обращаться за медицинской помощью, вызывать врача на дом.