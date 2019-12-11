Стационар для пациентов с инфекционными заболеваниями построят в Ангарске

Место для возведения медицинского учреждения уже выбрали. Помещения будут рассчитаны на 120 коек и обеспечат потребность в специализированной помощи жителей двух районов — Ангарского и Усольского, тем самым разгрузив Иркутскую областную инфекционную больницу, в помещениях которой сейчас частично ведут ремонтные работы.

До 120 проб на общий анализ крови ежедневно. И это только небольшая часть из всех задач, которые стоят перед лабораторно-диагностическим отделением областной инфекционной больницы. У сотрудников даже есть негласный девиз: лаборатория не может вылечить пациента, главное — верно и максимально точно поставить диагноз, а это уже значит, что и лечение будет наиболее эффективным.

Любовь РАСПОПИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: В первую очередь, это правильная постановка диагноза, правильное назначение тех же антибиотиков. И еще очень важно, девиз нашей лаборатории, чтобы за минимальное время сделать данное исследование и достичь при том максимальной точности, достоверности исследования.

В помощь специалистам современное оборудование нового поколения, автоматические анализаторы. Некоторые из этих аппаратов впервые в Иркутской области приобрели именно в инфекционную больницу. Ну а более заметные обновления специально для пациентов. Например, в детском приемном отделении когда-то было лишь 4 смотровых бокса, после полного капитального ремонта их стало в 2 раза больше. Самая основная задача, которую стремились достичь и это удалось, — обеспечение инфекционной безопасности.

Инесса БОРИЩУК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА по ЛЕЧЕБНОЙ РАБОТЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: Пациенты не должны контактировать друг с другом. Здесь мы достигли максимального разобщения. Здесь находиться безопасно и пациентам, и персоналу. Каждый приемно-смотровой бокс предназначен для одного пациента и исключает контакты с другими пациентами, с другими инфекционными заболеваниями.

Основываясь на стратегии развития инфекционной службы, одно из важных направлений — именно ремонт помещений больницы. Пару лет назад обновили вот этот корпус. Помещения раньше занимал Центр СПИД. Сегодня в этом здании отделение на 30 коек, палаты реанимации, лабораторное отделение. Этот внешний вид сегодня своего рода эталон для всего медицинского учреждения.

Владимир ХАБУДАЕВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: К сожалению, одновременно отремонтировать весь стационар невозможно. Потому что нахождение больных с инфекционной патологией возможно только здесь. Я прошу жителей Иркутской области немного потерпеть, думаю, что планомерно в течение 4-5 лет мы больницу доведем до ума и она будет выглядеть примерно так, как вот здесь.

В ближайшее время завершат ремонт в этом корпусе. Особое внимание, в том числе, уделили вентиляции. Это очень важная составляющая в больнице, чтобы не допустить распространения инфекции. Большая ответственность всегда лежит, конечно, на персонале. И, как говорят, здесь удалось сформировать костяк профессиональных кадров, которые каждый день борются за здоровье своих пациентов.