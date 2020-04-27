Средства индивидуальной защиты подарил Приангарью фонд «Вольное дело»

Еще 200 тысяч медицинских масок для Иркутской области. Эти и другие средства индивидуальной защиты подарил региону фонд «Вольное дело». Сегодня их привезли в Иркутск. Встречала большой груз и наша съемочная группа.

Эта фура буквально заполнена средствами индивидуальной защиты. Внутри больше тысячи коробок с важным грузом: маски, одноразовые халаты и медицинские перчатки. Груз из Китая передал региону благотворительный фонд «Вольное дело» по договоренности с главой региона Игорем Кобзевым.

Груз осматривают на складе. Фонд Олега Дерипаски привез почти 200 тысяч новых масок и респираторов. В них по-прежнему есть острая необходимость. Эти маски плотнее обычных медицинских и эффективнее защищают от вируса.

Также фонд отправил Иркутской области 50 тысяч перчаток, почти 18 тысяч одноразовых хирургических халатов и более 9 тысяч изолирующих костюмов. Этих средств индивидуальной защиты хватит медицинским учреждениям региона на несколько недель.

Юрий СЛАНЧЕНКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОПТОВО-СНАБЖЕНЧЕСКОЙ АПТЕЧНОЙ БАЗЫ: Если бы не было этой помощи, тяжело было бы оперативно обеспечивать медицинские учреждения средствами индивидуальной защиты. 80% уйдет в ближайшие 2-3 часа. Часть мы в резерв оставляем, чтобы после праздников у нас сохранился какой-то неснижаемый запас средств индивидуальной защиты. Дефицита нет, причем завтра мы получаем большую партию средств индивидуальной защиты. Это одноразовые костюмы 3 класса защиты именно из Китая. Точно такой же большой объем.

Новые маски, перчатки и изолирующую одежду используют для борьбы с COVID-19 в ближайшее время. Средства индивидуальной защиты отправят в Иркутскую областную клиническую больницу, госпиталь ветеранов, областную инфекционную больницу и другие медицинские учреждения региона.



