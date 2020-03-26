Список пенсионеров для обеспечения их лекарствами на дому создают в Иркутской области

В специальный реестр войдут люди старше 65 лет с хроническими заболеваниями. Пенсионерам волонтеры будут доставлять необходимые лекарства на дом, без посещения поликлиник для выписки рецептов. А ранее по рекомендациям федерального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 Игорь Кобзев поручил до мая приостановить работу развлекательных и досуговых учреждений: ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат. Также отменены гастроли и концерты, запланированные на март-апрель.