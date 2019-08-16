Специальный репортаж: рак вылечить можно!

Пришло время относиться к раку так же, как к кариесу — не бояться этой болезни, но быть настороже. Регулярно проверяться, сдавать анализы. И ловить онкологию на ранних стадиях, когда ее можно вылечить. Сейчас для этого есть все возможности, и ехать далеко не надо. Из Иркутского областного онкологического диспансера – специальный репортаж.

Операционная торакального отделения. В легких пациентки обнаружена опухоль. Понять, злокачественная она или нет, можно, только взяв ткани на анализ. Он занимает около 20 минут. Лапароскопическая операция — это всего несколько проколов в теле, через которые и идет хирургическое вмешательство. Камера с высоким разрешением выводит все на экран. Подозрительная опухоль в нижней части правого легкого.

Илья КАРТАШОВ, ВРАЧ-ХИРУРГ ТОРАКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ОНКОДИСПАНСЕРА: К нам часто приходят люди с периферическими образованиями, и нередко это оказываются метастазы других раков. Ну, вот мы получили ответ, это рак легкого. То есть она обследована, у нее нет нигде ни рака кишки, ни рака желудка, ни рака молочной железы. То есть мы можем точно считать, что это рак легкого.

Придется удалить нижнюю долю легкого и лимфоузлы средостения, говорят хирурги. А в соседней операционной удаляют пораженный раком желудок. Слизистая на половине органа переродилась. На третьей стадии, когда поражен сам орган и ближайшие лимфоузлы, важно тщательно провести операцию. У иркутских хирургов огромный опыт именно в таких случаях и высокая квалификация.

Роман ЗУБКОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ГАСТРОХИРУРГИИ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ОНКОДИСПАНСЕРА: Важно было убрать желудок так, чтобы не осталось никаких опухолевых клеток ни в лимфоузлах, ни в окружающих тканях. Поскольку очень часто бывают метастазы в регионарные лимфоузлы, мы забираем их превентивно. Мы не можем на столе сказать, что в этом лимфоузле есть метастаз, а в этом нет. Поэтому нужно удалять все регионарные лимфоузлы.

В Иркутской области, к сожалению, очень много запущенного рака желудка. В половине случаев его обнаруживают на 4 стадии, когда делать операцию уже поздно. Дело в том, что болезнь никак не проявляет себя. Спасти может только регулярное обследование. В той же Японии, например, скрининг желудка обязаны делать все, как флюорографию в России. В результате там практически не бывает 3 и 4 стадий. А на первых этапах развития этой болезни серьезная операция не обязательна. Все делают эндоскопически — ни разрезов, ни проколов. Удаляют часть слизистой, в несколько сантиметров.

Сергей ЖУРАВЛЕВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ОНКОДИСПАНСЕРА: Вот такое образование, изменение слизистой и ход операции. Выполнено удаление слизистой вместе с этим образованием, то есть радикальное излечение при этой опухоли.

В иркутском онкоцентре 18 операционных, в каждой из них ежедневно проходит по 2-4 операции. То есть 50-60 крупных вмешательств каждый день. Многие очень сложные, когда метастазы перешли в соседние органы. Но даже самым тяжелым больным здесь стараются помочь максимально. Профессор Родион Расулов — заместитель главного врача по хирургии — наблюдает за ходом операции. Он с гордостью рассказывает: в диспансере работают настоящие профессионалы — хирурги высшей квалификации, при этом у них есть современное оборудование. В этой операционной, например, может разом оперировать две бригады, каждая решать свою задачу у одного больного. Например, лечить рак и атеросклероз.

Родион РАСУЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА по ХИРУРГИИ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ОНКОДИСПАНСЕРА: Я побывал практически во всех диспансерах нашей страны. Наш диспансер работает не как диспансер уже, он работает как НИИ онкологии. Здесь мы не просто выполняем рутинную онкологическую помощь, мы работаем уже на уровне головных учреждений. То есть мы толкаем науку, очень много пишется статей, мы анализируем свою работу. У нас раковый регистр работающий. Если мы говорим онкодиспансеры российские, я думаю, что мы, наверное, если не первое, то лидирующее место точно занимаем.

Лаборатории диспансера проводят все исследования, в том числе генетические. Это самые современные направления в науке.

Сергей КИРИЛЬЧИК, БИОЛОГ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ОНКОДИСПАНСЕРА: Мы выявляем мутации в опухолях, которые способствуют росту опухолей и которые очень важны для терапии. Достаточное молодое направление — использование таргетных препаратов. При наличии мутации препарат блокирует работу генов и блокирует рост опухоли.

Кроме того, специалисты анализируют наследственную предрасположенность к онкозаболеваниям. Исследуют тканевую совместимость пациента и донора при трансплантации косного мозга, а также печени и почек. А вот так выглядят наши хромосомы под микроскопом. Цитогенетические исследования позволяют точнее ставить диагноз, прогнозировать ход заболевания и определять тактику лечения: какую химиотерапию выбрать, эффективна ли вообще химиотерапия в том или ином случае.

Евгения КОЛЕСНИКОВА, ВРАЧ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ОНКОДИСПАНСЕРА: Мы смотрим каждую клеточку материала, который нам доставлен, и видим, сколько там хромосом, грубо говоря. Может быть перестройка между разными хромосомами, может быть дополнительное количество, может их не хватать.

Стационар в диспансере рассчитан на 1000 коек. Сюда направляют пациентов со всей области. Люди делятся: настрой хороший, поддерживаем друг друга, а персонал заботится о лечении.

Анатолий МЕШКОВ, ПАЦИЕНТ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА: Я не говорю, что я хочу еще раз сюда вернуться, нет, я хочу быть здоровым, но коллектив очень нормальный. Дружный, самое главное. Что ни спросишь — да-да, подождите, разберемся, сейчас все объясним. Иван ВАСИЛЬЕВ, ПАЦИЕНТ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА: Я знаю, что все, что нужно, они все обследуют по полной схеме. Вот у меня сейчас просто такой период возник, что после операции небольшое повышение температуры, обследовали по полной, выявили, и сейчас идет на выписку.

Чтобы развиваться, специалистам нужно постоянно повышать квалификацию, обмениваться опытом. Сотрудничество с зарубежными клиниками налажено уже давно. Больше 10 лет иркутяне ездят на стажировки в Японию, а японские врачи каждый год приезжают в Иркутск, проводят мастер-классы, лекции и семинары. В этом году традиционный форум вырос, на его мероприятиях побывали врачи из разных городов России, расширились направления: педиатрия, кардиология, неврология, УЗИ-диагностика. Но основное внимание все же онкологии.

Нисида ТОСИРОУ, ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА г. ТОКИО: Я нахожу, что медицина в России на очень высоком уровне, так же как и в Японии, так что мы будем сотрудничать в клинической практике, в проведении клинических испытаний, мы всегда будем находиться в непосредственном контакте для развития медицины в будущем.

Сотрудничают в иркутском областном диспансере не только с коллегами из Японии. Америка, Германия, Корея. Ориентируются здесь на передовые достижения мировой медицины. Но есть и о чем мечтать, о чем беспокоиться.

Виктория ДВОРНИЧЕНКО, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА: Мы по концессии начинаем уже и работаем по строительству радиологического корпуса. Тяжело, трудно, сложно, но двигаемся вперед. Я думаю, в сроки к 2021 году мы укладываемся и будем хвастаться новым лечебным учреждением, которое очень важно для Иркутской области.

Ситуация с онкозаболеваниями в России остается сложной, это понимают и на федеральном уровне.

Олег ЯРОШЕНКО, МИНИСТР ЗДРАВОХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» является одним из стратегических, он направлен на решение трех важнейших задач. Это раннее выявление онкологических заболеваний, увеличение пятилетней выживаемости больных с онкологическими заболеваниями и снижение одногодичной смертности.

Мы рак вылечить можем, с уверенностью утверждают врачи. Но при одном условии: если его вовремя обнаружить.

Рак — это болезнь, при которой чрезвычайно важна ранняя диагностика. Чем раньше врачи обнаружат заболевание, тем выше будут шансы на излечение, тем легче будет вылечить. А для этого каждый должен регулярно ходить на обследования и заниматься своим здоровьем.