Специальный репортаж: главный кардиохирург Сибири провел мастер-класс в Иркутске

Продлевая жизнь. Иркутские кардиохирурги получили бесценный опыт от знаменитого коллеги, лучшего специалиста в своей области. Мастер-класс проходил не в научной аудитории, а прямо у операционного стола, причем медики смогли ассистировать при одной из самых серьезных операций на сердце.

Эти первые показатели на мониторе говорят о возможном успехе операции. Есть пульс, видим сердечный ритм. Ни для кого не секрет, что хирургическое вмешательство, особенно на сердце пациента, всегда сопровождается напряжением и серьезной подготовкой. На хирургическом столе мужчина 49 лет. Диагноз — гипертрофическая кардиомиопатия. Это наследственное заболевание, которое характеризуется болью в грудной клетке и сильной одышкой. Часто заболеванию сопутствует обморок, который возникает без предшествующих признаков во время физической нагрузки. Это своеобразный маркер повышенного риска внезапной смерти.

Александр БОГАЧЕВ-ПРОКОФЬЕВ, ГЛАВНЫЙ КАРДИОХИРУРГ СФО: Мне бы крайне не хотелось, чтобы мои коллеги и, собственно говоря, друзья прошли через вот этот горький, печальный опыт. Поэтому я максимально за эти два дня попытаюсь им объяснить все тонкости и нюансы, подводные камни, казалось бы, с первого взгляда не очень сложных операций.

Подобные операции среди хирургов называют «полетом высшего пилотажа». Для ее проведения в Иркутск приехал один из лучших кардиоспециалистов страны с колоссальным опытом. Основная задача — обучить и показать на практике, а также поделиться личными наработками.

Александр БОГАЧЕВ-ПРОКОФЬЕВ, ГЛАВНЫЙ КАРДИОХИРУРГ СФО: Здесь хорошая материально-техническая база, они могут это самостоятельно делать. Молодые, активные специалисты, кадры достаточно подготовлены. На сегодняшний день такие операции после этого обучения смогут проводить самостоятельно, а не отправлять этих пациентов к нам в центр в Новосибирск.

Пока еще рано говорить, успешно ли прошла операции. Но сердце запущенно, и оно работает. Этот операционный стол пустым долго не будет, в Иркутске планируют еще три аналогичных операции на сердце и спасение человеческой жизни, по крайней мере, плановые хотят тоже поставить на поток.

Юрий ЖЕЛТОВСКИЙ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ КАРДИОХИРУРГИИ: Читать — это одно, а увидеть своими глазами, тем более ассистировать… Сейчас мы уже вызвали несколько пациентов таких же, которые у нас находятся в реестре, и будем выполнять эти операции уже здесь сами. Это весьма благодарная операция, это шаг вперед.

Все выходные команда лучших кардиохирургов и сотрудников Иркутской областной больницы ассистировала новосибирскому врачу. Под его контролем прошли четыре операции на сердце. В двух случаях это позволяет сохранить свой сердечный клапан. А стало быть, не нужно пожизненно принимать медикаменты и пациент может заниматься физическими нагрузками. Говоря простыми словами, это шанс жить полноценно.

Мы встретились с пациентами спустя неделю. Одного из мужчин уже выписывают. Сейчас вариант нормы, перепад не превышает 13. Быстро идет на поправку. Военный, на пенсии. За спиной командировки в Чечню. Но, когда услышал диагноз, в основе которого лежит фраза: «Летальный исход у 90% в течение первого часа при осложнении заболевания. Единственным методом лечения является хирургический», испугался впервые.

Григорий ГУБКИН, ПАЦИЕНТ ГБУЗ ИОКБ: Вот сердце, это самый лучший индикатор, я просто поверил вот этому человеку. Он сказал: год. Мне 49, я сразу посчитал, и вторая фраза была это полная остановка сердца. Я не мог себе представить. В ситуациях различных побывал.

Желание жить — это то, что объединяет большинство пациентов, которые лежат в этих палатах. Как и безграничная вера в золотые руки хирургов.

Альбина ЛЕНСКАЯ, ПАЦИЕНТКА ГБУЗ ИОКБ: Я хочу жить. У меня есть для чего стремиться. И была уверенность 100 процентов. И была уверенна во всех врачах, особенно в Вячеславе Игоревиче.

Вячеслав Батеха своих пациентов знает по именам. Уверен, что мастер-класс коллеги из Новосибирска расширил не только интеллектуальные способности местных специалистов и его лично, но и позволил решить сразу несколько административных вопросов. В год в Иркутске проводят более полутора тысяч операций на сердце. Ресурс позволяет.