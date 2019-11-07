Специальный репортаж: детская онкология

Число больных раком детей в России, согласно данным Росстата, достигло исторического максимума. Ежегодно в Иркутской области этот диагноз ставят почти 80 маленьким пациентам. Умирают 15-17 человек. К счастью, большая часть детей, которые сталкиваются с этой страшной болезнью, справляются с ней. Кто и как лечит рак в Иркутске?

Есения СЕЧИНА: Случилось это в 4 месяца, мы жили в Братске. У Ульяны обнаружили в голове две кисты, которые потом переросли в нечто плохое. Пять оперативных вмешательств в головной мозг и параллельно год и восемь высокодозная химия.

Опухоль головного мозга. Как пережить этот диагноз матери, когда на руках 4-месячная дочка? Наверное, никак. Есения Сечина не знает. 3 декабря ее маленькой девочке Ульяне исполнится 9 лет. Она обожает лошадей и ходить в школу, и она победила рак.

Все начинается по-разному. Этот страшный диагноз каждый слышит по-своему. Кто-то еще в роддоме, кто-то позже в больнице. Но первые признаки чаще всего замечают родители. Какое-то необычное образование или уплотнение. Диагностировать опухоль на самой ранней стадии, пока ее еще не видно, у ребенка очень сложно, потому как симптомы маскируются под множество других болезней, а часто и вовсе отсутствуют. Дети могут поступить в онкологическое отделение с совершенно нормальными анализами.

Светлана УМНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ОНКОГЕМАТОЛИГИИ ГБУЗ ИГОДКБ: Большинство детских опухолей располагаются в тех областях, которые недоступны визуальному контролю. Это черепная коробка — опухоли головного мозга. Чтобы мы увидели симптоматику, нужно, чтобы опухоль достигла определенных размеров. То же самое касается опухолей брюшной полости и забрюшинных пространств. Они растут, увеличиваясь и раздвигая нормальные ткани. И только когда опухоль достигает критической массы, она уже выходит, мы можем ее диагностировать.

Все родители, которые когда-либо попадали в онкологическое отделение, рассказывает Светлана Юрьевна, находятся в состоянии шока. Но из него срочно и немедленно нужно выходить, говорит онколог, и начинать думать, бороться и всеми силами сохранять хороший настрой. Дети свою болезнь переносят во много раз лучше, чем взрослые. В том случае, когда взрослый человек уже бы не встал с постели, ребенок может бегать и играть. Дети умеют радоваться, и потому выздоравливают быстрее. Кроме того, большую роль играет взаимопонимание между врачом и родителями.

Светлана АРАНОВСКАЯ, ОНКОЛОГ: Очень большая доля того, чтобы мама доверяла врачу. Врач знает, какое лечение, подскажет, как правильно себя вести. И вот если мама, если полностью взаимопонимание врача и родителя, полное доверие родителей, то это большая доля в победе над болезнью. Легко работается, ребенок легко лечится и легко идет. Любовь ГЛИНСКИХ: Ну, вообще, это такое дело, вот мы, мамы, такие борцы, я бы сказала. Вот такая болезнь. Тяжело, конечно, но стараемся держаться. И здесь и семья еще у нас есть. С врачом нужно быть всегда в контакте, всегда настраиваться на волну такую, чтобы идти дальше. Идти дальше лечится и выздоравливать.

Часто мы слышим про рак у детей, но малыши болеют именно раком довольно редко. Чаще это саркомы, бластомы и другие виды опухолей, но не рак. Детские опухоли состоят из других клеток, они не зрелые, как у взрослого человека, и потому больше подвержены лечению химиотерапией. Это один из основных способов борьбы со злокачественными опухолями у детей. Дальше идет хирургическое вмешательство.

Очень яркий пример того, когда опухоль действительно видно. В данном случае она занимает довольно большое пространство в брюшной полости пятилетней девочки. Прежде всего, хирургическое вмешательство требуется для того, чтобы взять пробы опухолевой ткани и определить, с какой именно опухолью столкнулся ребенок. Часто бывает, что это делается сразу во время ее удаления. Как, например, в этом случае. Врачи еще не знают, злокачественная она или нет, они удаляют новообразование целиком и уже затем исследуют. Если опухоль доброкачественная, ребенок восстанавливается после операции и отправляется домой. Если же нет, продолжается лечение.

Практически все онкологические операции делают наши иркутские врачи, это почти 90% больных. Необходимость отправлять ребенка в Москву возникает лишь в тех случаях, когда операция очень обширная и требует участия сразу нескольких специалистов.

Ирина КАЙГОРОДОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ХИРУРГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ ИГОДКБ: Нет, это не приговор. Вы знаете, наверное, это никогда совсем приговором не было. Это наше отношение к этому такое. Разные совершенно бывают случаи, но нельзя к этому вообще относиться, как к приговору. Безусловно, есть какой-то более удачный опыт лечения, есть какие-то менее удачные случаи. Но, тем не менее, мы всегда боремся до конца. И онкологи наши детские, они, наверное, до самого последнего, пока есть возможность попытаться что-то еще сделать, все делают.

Так что же это? Не приговор. Но болезнь, которая ставит наше самое дорогое, детей, лицом к лицу со смертью. С этим вопросом мы обратились к профессору кафедры онкологии Юрию Батороеву. В Иркутском онкологическом центре он занимается практической деятельностью и учит уже действующих врачей. Рак он изучает более 40 лет.

Юрий БАТОРОЕВ, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ОНКОЛОГИИ ИГ МАПО: Самое упрощенное представление о возникновении опухолевой клетки примерно такое: дело в том, что в раковых клетках исчезают тормоза деления клетки, и те гены, которые отвечают за деление клетки, они на максимальную мощность включают свою работу, и клетка делится уже не один раз в сутки, 24 часа — это среднестатистический темп деления клетки, а делится гораздо чаще: и в 6, и в 3, и в 1,5 часа и каждые полчаса, и каждые 15 минут. Это называется ускоренное деление клетки.

Увеличиваясь в размерах, клетка нарушает правильную работу организма. Только опухолей головного мозга сейчас насчитывают около 150 видов. У детей опухоли чаще всего носят врожденный характер. Также это может быть наследственный фактор, и еще некоторые вирусы могут способствовать развитию опухоли. Например, онкологический, лимфатический и вирус папилломы человека.

Юрий БАТОРОЕВ, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ОНКОЛОГИИ ИГ МАПО: Рак с современной точки зрения — это болезнь генома клетки. Геном клетки заключен в ДНК ядра. И вот здесь делящиеся хромосомы сразу видны: клетка большая, уродливая, деление неправильное, хромосомы стоят неверно. Это называется патологический митоз полая метафаза.

Как мы уже говорили, чтобы уничтожить эти клетки, врачи используют химиотерапию, лучевую и хирургическое вмешательство. Относительно новый метод — это протонная терапия, облучение протонами. Самая популярная химиотерапия, к сожалению, убивает не только раковые клетки, но и влияет на здоровые. Но наука не стоит на месте, и постепенно появляются препараты так называемого направленного действия, которые воздействуют только на опухолевые клетки. Таргетная терапия, которая блокирует рост опухолевых клеток. И самое последнее направление в борьбе с раком — это онкоиммунология. Принцип действия в том, чтобы заблокировать систему защиты опухолевой клетки, чтобы следующий препарат мог убить ее со 100% точностью.

Этот страшный путь, который не под силу пройти взрослому, маленькая Ульяна преодолела с присущей ей жизнерадостностью. Мама, папа, сестры — без них это невозможно. Врачи и бесконечная сила, мужество близких. С 2013 года Ульяна находится в стойкой ремиссии, регулярно проходит все обследования, сдает анализы. А еще ходит в школу, мечтает о море и квадрокоптере.

Есения СЕЧИНА: Девочка она умная, интеллектуально развита. Сегодня вот написала диктант на пятерку. Я аж проплакалась. Без единой ошибки. Ульяна СЕЧИНА: По выходным мы с папой в слова играем, игры смешные. Куда-то ездим.

3 декабря маленькой девочке Ульяне исполнится 9 лет. Она обожает лошадей и ходить в школу, и она победила рак.