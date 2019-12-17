Снюс: как уберечь детей и подростков от опасного вещества?

Цветные шайбы. Правда, скрывается за этим ярким названием вовсе не спортивный элемент для командной игры в хоккей, а опасное вещество аккуратно сложенное в разноцветные круглые коробочки. Снюс — эта тема вызвала большой резонанс в обществе и не зря, ведь об этой проблеме нельзя молчать, ее необходимо решать. Вместе с сотрудниками администрации и общественниками мы отправились в рейд по закупке опасного вещества и провели собственное расследование.

Это страшное видео разлетелось по группам в социальных сетях. На нем совсем маленький ребенок, предположительно, под действием снюса. По всей стране прокатилась волна тревожных новостей об отравлениях детей этим табачным изделием. Обеспокоены и родители Иркутска.

Ольга ЗАОКИПНАЯ, МАМА ЧЕТВЕРОКЛАССНИКА: Дети, подростки, с которыми я разговаривала, когда я видела у них в руках коробочки, что они мне говорили, что они покупают это на «Узловой» в павильоне, где продают табачные изделия. Что они спокойно садятся в автобус, затем они приезжают в школу. Покупают они эту коробочку за 350 рулей, за 400, продают они их по отдельности за 150 рублей. Это говорили мне дети, все имена я озвучила завучу.

Это рассказ мамы четвероклассника. Она и другие родители бьют тревогу. Собирают общественность. В школах отказываются комментировать продажу снюса и, конечно, не подтверждают случаи продажи этого вещества в стенах учебных заведений. Но на родительских собраниях учителя призывают всех родителей обратить внимание на своего ребенка и держать руку на пульсе.

Анна КУСТЕНКО, МАМА ТРОИХ ДЕТЕЙ: Самое главное — школам признать эту проблему, признать, что она существует, не замалчивать ее ни в коем случае, говорить о ней, с родителями собирать собрания, показывать какие-то жесткие ролики, правдивые, рассказывать детям, почему нельзя угощаться вот этими вещами.

В Иркутске проходят рейды по контрольной закупке никотиносодержащих веществ несовершеннолетними. Поручение о проведении подобных мероприятий дал мэр областного центра.

Константин БУШУЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «НАШ ИРКУТСК»: Сегодня снюсы — это действительно зло, которое и на совершеннолетних распространяется, и наша главная задача — уберечь от этого детей, потому что сегодня дети получают дозу никотина, превышающую сигареты в несколько десятков раз, и это распространяется не только на людей 10-11 классов, уже и пятиклашки эту дрянь покупают. Нам сегодня нужно прекратить это в нашем городе.

Участники рейда проверили 15 торговых точек по продаже табачных изделий в крупных торговых центрах города. Почти везде подросткам ничего не продали. Но в одной торговой точке все же жажда наживы для продавца оказалась сильнее. Полицейские составили протокол о нарушении. Но, как мы выяснили в ходе нашего собственного расследования, по закону не все так однозначно. Так, ситуация с никотиновыми снюсами напоминает проблему с печально известными спайсами. Когда из-за постоянно меняющегося состава производителей химической отравы было сложно привлечь к уголовной ответственности. Выходит для того, чтобы добиться запрета на продажу черных коробочек на территории не только Иркутска, но и страны в целом, необходима разработка нового конкретного законопроекта.

Наталья ЗВОНКОВА, ЮРИСТ: Снюс у нас не является ни психотропным, ни наркотическим веществом, соответственно, у нас не предусмотрена уголовная ответственность за оборот и реализацию. Для того чтобы ужесточить ответственность и иметь возможность привлекать к уголовной ответственности за оборот и реализацию этого вещества, необходимо, чтобы группа лиц, гражданин, либо представители каких-то партий выступили с законодательной инициативой о внесении этого вещества в перечень запрещенных к реализации.

И если тот факт, что в стране назрела необходимость создания закона, который будет направлен на запрет продажи снюса, очевиден уже для всех, то вот понять, употребляет ли ваш ребенок химический никотиносодержащий продукт, не так просто. Главное — внимание к своим детям, говорят специалисты. И если вы обнаружили, что ваш ребенок пристрастился к снюсу, то без промедления обращайтесь в наркологический диспансер.

Андрей СЕРГЕЕВ, ВРАЧ-НАРКОЛОГ, ПСИХИАТР: Вообще визуальных внешних факторов употребления снюса не так много. Одни из первых проявлений: чрезмерная утомляемость, нарушение внимания, на определенном этапе может возникнуть раздражительность, тошнота после употребления, головные боли, нарушение сна или аппетита. Все это в той или иной мере может указывать, что подросток может употреблять никотиновые смеси.

Ну а за то время, пока врачи, общественники и законотворцы решат проблему открытой продажи снюсов в России, я как мама школьника уверена, в том, что в конечном итоге выберет ребенок: цветную шайбу со снюсом, как называют ее подростки, или шайбу хоккейную для совместных занятий спортом, ответственность лежит на родителях.