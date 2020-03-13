Смертность от ВИЧ-инфекции резко сократилась в Прибайкалье

Число умерших от заболевания за год впервые менее ста человек. Об этом заявила главный врач Центра СПИД Юлия Плотникова. По предварительным данным, показатель снизился минимум на 10%. Точную цифру специалисты Росстата объявят уже в конце марта. Количество новых случаев также достигло исторического минимума: менее трех тысяч. По словам Юлии Плотниковой, снижения удалось достичь благодаря тому, что в этом году больше людей смогли пройти лечение. Также позитивно подействовало увеличение количества людей, прошедших проверку на наличие заболевания.

Юлия ПЛОТНИКОВА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЦЕНТРА СПИД: Тесты — это приоритет нашей профилактической работы. Мы обеспечены тестами. В Сибирском федеральном округе самый высокий процент тестирований среди всех десяти субъектов. То есть это 31,4% населения мы протестировали.

Только за последний месяц проверить удалось более 3,5 тысяч жителей и гостей Прибайкалья. Узнать о наличии у себя заболевания можно было не только в Центре СПИД, но и на выездных акциях, на матчах чемпионата мира по хоккею с мячом, а также в ночных клубах города. Вопреки ожиданиям среди молодежи выявить ВИЧ-инфекцию не удалось, все 4 положительных результата зафиксированы у людей от 39 до 54 лет. Чаще всего причиной заражения становятся незащищенные гетеросексуальные контакты. Как утверждают сотрудники Центра, молодые люди чаще пользуются средствами индивидуальной защиты, а также более охотно проверяют свое здоровье. Всего в Иркутской области на текущий момент насчитывается чуть больше 30 тысяч жителей с ВИЧ-инфекций.