Служба ЗАГС временно ограничила прием заявлений на регистрацию брака в связи с пандемией коронавируса. Молодоженам предлагают перенести свадьбу на лето, открыт прием заявлений на даты с 1 июня. Сейчас брак регистрируют только в исключительных случаях и по заявлениям, которые подавались раннее. Но и здесь есть свои правила: никаких гостей и обязательное соблюдение условий индивидуальной защиты.

Инга ТРОФИМОВА, ВРЕМЕННО ЗАМЕЩАЮЩАЯ ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ ЗАГС ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Те, кто подавал заявление и согласен прийти вдвоем, зарегистрироваться в средствах индивидуальной защиты, в масках, те, конечно, могут прийти, оформить документы, получить свидетельство о браке. Мы их поздравим тепло, душевно. Главное — остаться здоровыми. Сохранить здоровье родных и близких — это сейчас самое основное.

В другом режиме сейчас выдают и свидетельство о рождении ребенка. Теперь получают его прямо в роддоме. Для молодых родителей важно быстрее получить документ на руки, от этого зависит оформление выплат и пособий. За 4 дня в новых условиях в регионе выдали 334 свидетельства о рождении. Кстати, уже сейчас служба ЗАГС начинает продумывать план работы на лето. Ожидается, что при хорошем раскладе число регистраций браков вырастет в несколько раз.