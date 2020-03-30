Санобработку улиц и транспорта проводят в муниципалитетах области

По поручению главы региона Игоря Кобзева санитарная обработка улиц и транспорта идет в муниципалитетах области. Так, например, в Братске и Ангарске ежедневно дезинфицируют трамваи, троллейбусы, автобусы. Специальными средствами моют окна, сиденья, поручни, тщательно чистят полы и крыши. Уборку проводят и внутри и снаружи транспорта, а перед выходом на линию водители проходят медицинское обследование.

Эдуард БАЦКАЛЕВ, НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ РЕМОНТА ТРОЛЛЕЙБУСОВ БРАТСКОГО ТРОЛЛЕЙБУСНОГО УПРАВЛЕНИЯ г. БРАТСКА: Машины заходят на дополнительную санитарную обработку салона. То есть девочки обрабатывают сиденья, поручни, соответственно, полы — все, к чему касаются наши пассажиры. Может, этого пассажиры сразу и не видят, но меры предпринимаются, ну и санитарная обработка у нас всегда была на хорошем уровне.