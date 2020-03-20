Санобработку общественного транспорта усилили

В Иркутске и Шелехове проводят дополнительную дезинфекцию автобусов и троллейбусов. Сануборку проводят на муниципальных и частных предприятиях. Сиденья и поручни моют после каждого рейса.

В специальной маске и резиновых перчатках сотрудники автопарка обрабатывают поручни и сиденья. 107-я маршрутка ездит в Шелехове до 4 микрорайона. За 2 минуты уборки становится стерильно чистой и готова к новому рейсу.

Светлана ШЕЛКОПЛЯСОВА, СОТРУДНИК МПУ «ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО и БЛАГОУСТРОЙСТВО»:

Обработка транспорта проходит ежедневно. Изнутри и снаружи промываем моющими средствами. Также делаем обработку, когда автобус останавливается на конечных остановках.

Транспорт обрабатывают дезинфицирующим средством. В составе действующее вещество абсолюцид. Оно мгновенно уничтожает бактерии. В городе также проводят профилактику и частного транспорта. Маршрутки и автобусы чистят и обычными моющими средствами.

Сергей ЛИПИН, МЭР г. ШЕЛЕХОВА:

Эти меры, безусловно, повысят меры безопасности в городе. Также сегодня мы встречались с директором нашего предприятия, который доложил мне о профилактических работах. Я хочу попросить жителей, чтобы они не поддавались панике и ажиотажу. Ситуация находится под личным контролем.

Ударили по микробам и вирусам и в Иркутске. Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, городской общественный транспорт обрабатывают специальными хлоросодержащими средствами. С сегодняшнего дня усиленно чистят более 1000 машин. Правда, после такой процедуры технику нужно проветрить. Как минимум 3 минуты. Подобные меры администрация Иркутска рекомендовала принять частным перевозчикам.

Евгений ЛАНОВЕНКО, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. ИРКУТСКА:

Комитет городского обустройство рекомендует всем руководителям автотранспортного производства проводить ежедневную санобработку техники. Во-первых, помыть подвижной состав, во-вторых, главное, его обработать с помощью специальных средств.

Троллейбусы, автобусы и трамваи будут обрабатывать вплоть до снижения риска заражения. Также специалисты отдела пассажирских перевозок проведут рейды, чтобы проверить, как частники дезинфицируют транспорт.



