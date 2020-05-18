С 20 мая в Иркутской области введут обязательный масочный режим для посещения мест массового пребывания, в том числе организаций, работающих в настоящее время, и при проезде в общественном транспорте. Также по инициативе главы региона Игоря Кобзева определили категории граждан, кому маски раздадут бесплатно.

Помочь каждой семье, которая оказалось в трудной жизненной ситуации. На улице Баррикад в Иркутске сотрудники комплексного центра выдают медицинские маски маме двух детей. Она и муж пока безработные, а их семья на сопровождении в учреждении соцзащиты.

Елена ВАРФОЛОМЕЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ПОМОЩИ СЕМЬЕ и ДЕТЯМ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА г. ИРКУТСКА:

Трудности начались, у них проблемы с работой. Нам приходиться им помогать, направлять, где-то даже документы им помогаем заполнять.

По инициативе главы региона Игоря Кобзева определили категории граждан, кому маски раздадут бесплатно. Таких в области более 21 тысячи человек. Это люди старше 60 лет, которые находятся на социальном обслуживании. Вторая категория — семьи в трудной жизненной ситуации, которые состоят на учете в учреждении соцзащиты.

Алексей МАКАРОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ОПЕКИ и ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

По этим семьям списки у нас есть. Это те граждане и те семьи, которые получают услуги в наших учреждениях соцобслуживания. Каждый человек учтен. И специалисты этих учреждений выезжают в семьи и выдают комплекты масок.

Также бесплатные маски положены беременным женщинам и призывникам. Их распространят через минздрав региона и военкоматы. С 20 мая в Иркутской области вводят масочный режим. Важно понимать, что от того, как его будут соблюдать, насколько строго, настолько быстро регион сможет справиться с болезнью и вернуться к нормальной жизни.



