Роскачество проверило сухие завтраки для детей

Токсины в сухих завтраках для детей. Роскачество проверило шоколадные шарики для быстрого приготовления. Как рассказали специалисты, в продукции пяти торговых марок — «ВкусВилл», «Дансония», «Лента», «О’Кей», Nesquik — впервые зафиксировали охратоксин А. Он является органическим соединением, которое представляет серьезную угрозу для здоровья человека: негативно влияет на почки и может вызвать ряд заболеваний. Охратоксин А появляется в продукции при транспортировке, хранении готового продукта и недостаточном контроле во время производства. В ходе проверки качественной и безопасной признали продукцию 12 торговых марок из 18. Две компании соответствуют не только законодательным требованиям к безопасности и качеству, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества. И лишь единственный отечественный производитель может претендовать на российский Знак качества.