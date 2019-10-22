Региональный сосудистый центр готовят к открытию в Ангарске

На базе больницы скорой медицинской помощи в Ангарске готовят к открытию региональный сосудистый центр №3. Проводят ремонт помещения и закупку оборудования. Отделение откроют уже в следующем году. Кроме того, сейчас решают вопрос по расширению отделения гемодиализа. В Ангарске услуги по гемодиализу оказывают две медицинские организации — БСМП и на ее же территории «НИИ клинической медицины». Последнее медицинское учреждение арендует на базе больницы площади. Но в ходе проверок выяснилось: организация занимает большую площадь, чем было прописано в договоре аренды. Кроме того, половина квадратных метров — а общая площадь полторы тысячи квадратов — используется не по назначению. В итоге эту самую половину площадей решено вернуть обратно БСМП. При этом сохранить и работу «НИИ клинической больницы», но уже на меньшей территории.

Олег ЯРОШЕНКО, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСОКЙ ОБЛАСТИ: Права пациентов на получение гемодиализных процедур в условиях «НИИ клинической медицины» никто не нарушает. И никто их не ущемляет. Но мы четко стоим на позиции, что площади в больнице скорой медицинской помощи, не используемые для гемодиализа, должны быть переданы в установленном законодательством порядке в интересах больницы скорой медицинской помощи.