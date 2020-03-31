Противочумный институт в Иркутске загружен работой

Около 500 исследований в день, несколько этапов проверки, на одну пробу тратят порядка 4 часов. Противочумный институт в Иркутске сейчас загружен работой. Именно туда поступают на исследование материалы со всей Иркутской области и даже других регионов. Их проверяют на коронавирусную инфекцию. Как это происходит и с помощью чего в лабораториях получают высокоточный анализ? В закрытых стенах института побывала наша съемочная.

Прием, сортировка, кодирование, регистрация. Эта лаборатория с самым высоким классом защиты. Здесь обеззараживают поступающие пробирки с материалом. Главная задача — выделение самого вируса. На это уходит порядка 30-40 минут. На месте работают 4 бригады специалистов — три постоянных и одна резервная. Дальше уже очищенный материал поступает в другие лаборатории на ПЦР анализ и амплификацию — это финальное исследование материала. В основном, все анализы проводят вручную, кроме как раз самого последнего, когда автомат выдает значение: положительное или отрицательное.

Елена СИДОРОВА, ВРАЧ-ВИРУСОЛОГ: Для исследования на новый коронавирус проводятся два теста. Это «one step» и тест «2019 Nkov». Для того чтобы получить валидный результат, нужно получить положительный результат с обоих тестов.

На исследование поступают мазки из носоглотки и зева. В начале пандемии использовали и другие материалы, но опыт показал, что самым информативным все-таки является мазок. В целом на обработку одной пробы уходит чуть больше 4 часов, затем анализ уходит на перепроверку в Новосибирский центр вирусологии и биотехнологий «Вектор». Этот шаг в диагностике прописан в инструкции. Хотя, как показала практика, результаты совпадают.

Сергей БАЛАХОНОВ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОТИВОЧУМНОГО ИНСТИТУТА: Иркутск в данном случае в привилегированном положении оказался. Потому что у нас есть институт, в котором все технологические возможности для верификации в принципе есть. Поэтому мы можем в оперативном режиме применять какие-то противоэпидемические меры на опосредование. Меры на опережение. Но другие регионы, но и мы тоже отправляем на «Вектор», не мы, а ФБУ из центра гигиены и эпидемиологии, потому что формально инструкция распространяется на все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, что они должны подтверждать.

По информации пресс-службы управления Роспотребнадзора по Иркутской области, основной объем работы в области по выявлению коронавирусной инфекции ведет сейчас лаборатория центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области. Но любой желающий не может прийти в лабораторию и сдать анализ. Его берет врач в нескольких случаях: если у человека, вернувшегося из-за границы, имеются признаки заболевания, на десятый день самоизоляции, в любом случае, если человек чувствует себя нормально или если чувствует себя плохо. Также анализы берутся у контактных лиц — членов семьи заболевшего или приехавшего из-за границы человека. Сейчас лучшая профилактика — сидеть дома, мыть руки и не выходить в общественные места.



