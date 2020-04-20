Производительность лаборатории Центра СПИД в Иркутске могут увеличить

Производительность лаборатории Центра СПИД в Иркутске могут увеличить

20.04.20

До 200 тестов в сутки на коронавирус делают в лаборатории Центра СПИД. Но мощности могут быть увеличены. С работой лаборатории, перепрофилированной для исследования на COVID-19, познакомился сегодня глава региона. Главврач медучреждения пояснила: реагенты предназначены только для ручных методов исследования и не позволяют автоматизировать технологический процесс. Тем не менее, есть технические возможности для полной автоматизации процесса исследований на коронавирус. Эти возможности — уникальные в стране. При наличии определенных тест-систем производительность лаборатории сможет вырасти до 500 высокоточных тестов в сутки. Игорь Кобзев дал поручение проработать возможность приобретения данных тест-систем.

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