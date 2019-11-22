Проект «ВИЧликбез» стартует в эфире телекомпании АИСТ

Раскрыть свой положительный ВИЧ-статус перед близкими нелегко. Еще сложнее признаться в этом большой аудитории. Но трое пациентов областного Центра СПИД согласились не только рассказать о своем опыте, но и развеять множество мифов и стереотипов о вирусе иммунодефицита и живущих с ним людях. Проект «ВИЧликбез» стартует на нашем канале. Вы узнаете, как избежать инфицирования и что делать, если оно произошло, также получите информацию об истории распространения ВИЧ-инфекции в нашем регионе, принципах работы иммунной системы, действия антиретровирусной терапии. А в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом в эфире телекомпании АИСТ зрители смогут узнать много нового о ВИЧ непосредственно из уст человека, который живет с ним уже 12 лет. Иркутянин ответит на самые распространенные вопросы о болезни. Их ему можно прислать на электронную почту по адресу: prof@aids38.ru. В теме письма указать «ВИЧликбез».