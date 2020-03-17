При подозрении на коронавирус у иркутян возьмут анализы в областной инфекционной больнице

При подозрении на коронавирус у иркутян возьмут анализы в областной инфекционной больнице

17.03.20

Первые признаки заболевания — затрудненное дыхание, сухой кашель, высокая температура. При этих симптомах необходимо вызвать скорую помощь. Больного с подозрением на COVID-19 отвезут в инфекционную больницу, где в условиях карантина возьмут мазки. Анализы срочно отправят в Новосибирск в научный центр вирусологии и биотехнологии. В Иркутске такие исследования не проводят. Анализы на коронавирус в нашем регионе принимают только в инфекционной больнице. Для лечения заболевших в областном центре есть все необходимое. Пока случаев коронавируса на территории области не выявили.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.