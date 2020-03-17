При подозрении на коронавирус у иркутян возьмут анализы в областной инфекционной больнице

Первые признаки заболевания — затрудненное дыхание, сухой кашель, высокая температура. При этих симптомах необходимо вызвать скорую помощь. Больного с подозрением на COVID-19 отвезут в инфекционную больницу, где в условиях карантина возьмут мазки. Анализы срочно отправят в Новосибирск в научный центр вирусологии и биотехнологии. В Иркутске такие исследования не проводят. Анализы на коронавирус в нашем регионе принимают только в инфекционной больнице. Для лечения заболевших в областном центре есть все необходимое. Пока случаев коронавируса на территории области не выявили.