Правительство Приангарья принимает меры по недопущению распространения коронавируса

Правительство Приангарья принимает меры по недопущению распространения коронавируса

16.03.20

Иркутские студенты перешли на дистанционное обучение. О переходе на электронную форму обучения уже сообщили в госуниверситете, ИрНИТУ, сельхозакадемии. Причиной стал приказ Минобрнауки. Такие же возможности есть и школьников Иркутской области. Что еще решили предпринять в правительстве региона по недопущению распространения коронавируса, расскажем далее.

Приехали из другой страны — вас ждет карантин. В Иркутской области сейчас таких 216 человек. Они две недели будут находиться дома.

Дмитрий САВИНЫХ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, за последние 2 недели. Италия, Франция, Испания, Швейцария.

Работа на опережение — такая тактика должна быть. В школах региона рекомендовано ввести свободное посещение на усмотрение родителей. Одно из возможных решений — перенести школьные каникулы на более ранний срок.

Елена АПАНОВИЧ, И.О. МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

По возможности организовывать дистанционный режим обучения. Любой родитель вправе сегодня, завтра своего ребенка направлять на дистанционное обучение по личному заявлению.

Главное — безопасность жителей, говорит глава региона Игорь Кобзев.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Настоятельно рекомендую всем отменить или перенести выезды за пределы региона, в первую очередь за рубеж. Должны быть ограничены массовые мероприятия. В случае, если предварительное количество участников более тысячи человек, все вопросы решаем на оперативном штабе.

Для мероприятий, которые не подлежат отмене, необходимо проработать вопрос с обеспечением тепловизоров. А министерству здравоохранения поручено обеспечить достаточное количество изолированных мест в стационарах по всему региону. Заседания оперативного штаба теперь будут проходить ежедневно.

 

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