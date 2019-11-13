После капремонта открыли реабилитационное отделение Ивано-Матренинской больницы

Новое здание для пациентов Ивано-Матренинской детской клинической больницы. После капитального ремонта сегодня открыли реабилитационное отделение на 23 километре Байкальского тракта. Что сделано, довольны ли родители пациентов и какое участие принимали в работах врачи? Расскажем далее.

Не только лечение, но реабилитация — важный шаг. Здесь, на 23 километре Байкальского тракта, долечиваются дети с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и нервной системы. Родители находятся вместе с маленькими пациентами. И если детям в радость общение и игры, то мамы оценивают уровень комфорта и качества услуг.

Елена КАПЧЕНКО, ПАЦИЕНТ: Так красиво, такой воздух хороший. И полечили нас, конечно. Мы приехали сюда с остаточной болезнью. На сегодняшний день Маша здорова. Улыбается.

Зданию давно был необходим ремонт. И вот он закончен. Заменили окна, двери, утеплили наружные стены и облагородили фасад. На все работы потратили 16,5 миллионов рублей.

Олег ЯРОШЕНКО, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Принципиально сделаны в соответствии с требованиями госпожнадзора лестничные эвакуации, система автоматического пожаротушения, перепланировка и переоборудование палат, санузлы палат. Сделаны наиболее комфортные условия для пребывания родителей с детьми. Созданы комфортные условия для работы персонала.

Персонал больницы во время ремонта не оставался в стороне. Ведь им здесь работать каждый день с маленькими пациентами, и потому все должно быть максимально доступным и удобным. Сейчас работают по системе «Мать и дитя»: у каждого пациента с сопровождающим его родителем своя индивидуальная палата с отдельным санузлом.

Алеся ПОНОМАРЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ для ПАЦИЕНТОВ с СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ: Мы этого очень долго ждали, мы к этому готовились, ну и, конечно, участвовали во всем вот этом процессе создания такой красоты. Мы теперь сделали отдельные комнаты для наших пациентов и это самое главное.

За год в реабилитационном отделении Ивано-Матренинской детской больницы помощь получают около 1300 детей. Конечно, главная особенность этого отделения расположение за городом, в сосновом лесу, вблизи берега Ангары. Природа и чистейший воздух только усиливают эффект, говорят врачи, традиционных способов лечения.