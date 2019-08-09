Специалист департамента Всемирной организации здравоохранения Андре Илбави заявил, что попадание дыма лесных пожаров в легкие чревато развитием ряда заболеваний. В частности, это астма. Также можно получить сильное раздражение слизистых оболочек дыхательных путей. Специалисты рекомендуют проводить на улице как можно меньше времени в момент задымления, а дома увлажнять воздух. Например, развешивать мокрые простыни.