Полный цикл реабилитации после инсульта смогут пройти пациенты 1-й Иркутской больницы

С конца января лечение будет проводиться до полного восстановления функций организма. Правда, мест хватит не всем.

Степану всего 33 года, однако он уже пережил ишемический инсульт. Это случилось по дороге с работы. Недомогание пациент почувствовал только на следующий день.

Степан, пациент: Понял только с утра, стало ходить тяжело, онемела часть тела. За неделю получше стало лучше. Ходить стал лучше, чувствовать себя, рука перестала неметь.

Степану повезло — его состояние было нетяжелым. Он сразу попал в реабилитационную палату. Хотя чаще путь пациента начинается здесь — в реанимации. В среднем в этих палатах проводят 2-3 дня. И только после этого пережившим инсульт помогают восстановить функции организма. В Иркутской клинической больнице №1 пока работает только отделение реабилитации первой очереди. Здесь пациент находится около двух недель — тренирует моторику, при необходимости заново учится ходить. Скоро восстанавливать функции станет проще — в больнице готовятся проводить и последующую реабилитацию по новейшим технологиям.

Лидия Цяо — врач-невролог Иркутской городской клинической больницы №1: Я думаю, это будет очень хорошо для наших пациентов, потому что реабилитационное отделение необходимо в нашей работе. Это будет очень большой плюс.

В новом отделении пациент будет находиться три недели, при необходимости срок можно продлить. Здесь есть специальные столы для восстановления моторики рук — они разработаны мастерами из Крыма. Опорные функции тренируют при помощи приспособлений, которые помогают уверенно встать на ноги. С конца января здесь появятся первые пациенты. Пока это отделение может принять только семь человек.

Олег Ерошенко, министра здравоохранения Иркутской области: В перспективе к концу июня будут созданы еще 8 коек. Это отделение оснащено всеми необходимыми тренажерами для оказания реабилитационной помощи — это и механотерапия, и кинезиотерапия, и помощь логопеда и психолога. Очень важно, что мы добились создания этого отделения второго этапа именно в многопрофильной больнице.

Это означает создание замкнутого цикла — диагностика и полное лечение будут проходить в одной больнице, что помогает сэкономить драгоценное время. На создание этого отделения потратили около двух лет, но работы еще продолжатся.

Леонид Павлюк, главный врач Иркутской городской клинической больницы №1: У нас еще не все профессиональное оборудование, потому что оно еще в пути, некоторые вещи. И 7 коек — конечно, это мало. На 15 коек рассчитано отделение, мы сделаем его к концу июня, в начале июля. Будет полноценное отделение.

Ежегодно в Иркутской области инсульт диагностируют у 6,5 тысяч человек. Открытие центра на 15 коек позволит повысить число полностью восстановившихся после инсульта пациентов до 50%. Сейчас эта цифра составляет только 20%. В следующем году подобное отделение планируют открыть в Братске.