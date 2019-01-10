Пока все отдыхали скорая помощь работала 850 раз в день

Столько вызовов в среднем ежесуточно в период новогодних каникул принимала иркутская станция скорой медицинской помощи. Как прошли трудовые праздники для медиков?

Таких экстренных выездов в новогодние каникулы традиционно становится больше на 20%. Если в будни у иркутских врачей около 700 вызовов в день, то в праздники примерно 850.

Василий АРТАМОНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА «ИРКУТСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»:

Самые сложные дни у нас традиционно 1 января и как не удивительно вчерашние сутки, то есть вчера было 915 вызовов и 1 января тоже Работа была, конечно более напряженная чем обычно , но в этом году, я считаю, справились хорошо.



Пока одни спасали жизни, другие дарили. Лучшие сюрпризы на новый год получали в городском перинатальном центре Иркутска. Для врачей это трудное время. Если в обычные дни на смене присутствуют 16 докторов, то в праздники 4 и, следовательно, работы в 4 раза больше. Однако, самые крошечные иркутяне в этом году появлялись на свет в благоприятной обстановке.

Надежда СТЭМПКОВСКАЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА по АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ «ИРКУТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»:

Январские праздники в нашем учреждении в этом году прошли очень спокойно , практически без эксцессов, без каких-то жизненно угрожающих ситуаций . Прошли в рабочем порядке, чему мы очень рады. С ноля часов до 9 часов утра в нашем учреждении то есть первая смена, которая дежурила с 31 на 1-е родилось 8 детей. Первый ребенок родился в этом году через естественные родовые пути , это у нас акушеров примета хорошая. Значит год будет спокойный.

В целом медики города говорят о том, что праздники 2019 оказались спокойными по сравнению с прошлым годом. И по всем приметам год для докторов и пациентов обещает быть хорошим.