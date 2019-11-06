Почти 13 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано только за неделю в Иркутской области

Большая часть заболевших — дети, они в группе риска. Врачи говорят: самый эффективный способ профилактики — иммунизация. В том числе, это убережет и от тяжелых случаев протекания гриппа. А он уже не за горами.

— Насморк начался 2 недели назад. — Обращались к врачу? -Нет, сам начал лечение.

Это, как говорят врачи, и становится главной причиной запущенных случаев. Если после месяца самолечения пациент приходит в поликлинику со словами «не помогло», чаще всего такая тактика грозит осложнением.

Татьяна СТРЕЛЯЕВА, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ: Когда уже появляются признаки гайморита, пневмонии, в тяжелых случаях иногда и с менингитами встречаемся. Достаточно часто за последние полтора месяца после вирусных заболеваний встречается пневмония.

В прошлом году именно пневмония на фоне вирусного заболевания привела и вовсе к летальным исходам. И, чтобы избежать этого тяжелого течения, врачи в один голос заявляют: необходимо вовремя себя обезопасить — поставить прививку. Ведь именно это гарантия, что осложнения не будет. Особая группа риска — дети.

Татьяна ГАВРИЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЭПИДНАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Они могут привиться бесплатно в поликлиниках, в образовательных учреждениях, которые они помещают, начиная с 6 месяцев до 18 лет. Государство на это выделяет финансирование. Вакцина в наличии есть, нужно только согласие родителей.

На сегодня эпидсезон по гриппу пока не открыт. А это значит, что еще есть время подготовиться к встрече с этим вирусом. Подъем заболеваемости, как всегда, ждут в преддверии новогодних праздников либо в начале января.

За 20 с лишним лет заболеваемость гриппом в России снизилась почти в 200 раз. Это официальные цифры статистики. Причем произошло это благодаря вакцинации. Только этой осенью прививку от вируса поставили более 50 млн россиян. Опять же врачи не исключают положительное влияние на иммунитет и более простых, доступных способов. Например, не забывать в осенне-зимний период про витамины как в таблетках, так и в свежих овощах и фруктах.