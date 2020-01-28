По стакану молока в день ученикам начальных классов начали выдавать в школах Иркутска

Поставку полезного продукта местного производства и одноразовой посуды обеспечивает МУП «Комбинат питания». Свежее лакомство детям пришлось по душе. Как организован процесс раздачи молока в учреждениях областного центра, проверил сегодня мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Нам сейчас нужно уже продумывать, каким образом мы с вами будем на следующий год горячий завтрак организовывать, нам нужно будет еще дополнительное помещение.

Кроме того, Дмитрий Бердников проверил работу школы №8 в Правобережном округе. Посетил занятия и пообщался с учениками. Это образовательное учреждение открыли после капитального ремонта 1 сентября. Помимо обновления фасада здания, установки новых дверей и окон, а также современных коммуникаций, в школу закупили необходимое современное оборудование, в том числе для пищеблока. В будущем здесь построят отдельный модуль со спортивным залом и учебными классами.