По стакану молока в день ученикам начальных классов начали выдавать в школах Иркутска

По стакану молока в день ученикам начальных классов начали выдавать в школах Иркутска

28.01.20

Поставку полезного продукта местного производства и одноразовой посуды обеспечивает МУП «Комбинат питания». Свежее лакомство детям пришлось по душе. Как организован процесс раздачи молока в учреждениях областного центра, проверил сегодня мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

 

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА:

Нам сейчас нужно уже продумывать, каким образом мы с вами будем на следующий год горячий завтрак организовывать, нам нужно будет еще дополнительное помещение.

 

Кроме того, Дмитрий Бердников проверил работу школы №8 в Правобережном округе. Посетил занятия и пообщался с учениками. Это образовательное учреждение открыли после капитального ремонта 1 сентября. Помимо обновления фасада здания, установки новых дверей и окон, а также современных коммуникаций, в школу закупили необходимое современное оборудование, в том числе для пищеблока. В будущем здесь построят отдельный модуль со спортивным залом и учебными классами.

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