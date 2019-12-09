По раннему выявлению ВИЧ-инфицированных Иркутская область заняла самый высокий показатель в Сибири

Этот показатель вырос на 31 процент. А это залог оказания своевременной и эффективной медицинской помощи. Как говорят врачи, большая работа всего здравоохранения региона прописана в государственной стратегии противодействия ВИЧ-инфекции до 2020 года и на дальнейшую перспективу. Финальной точкой, отметили в областном Центре СПИД, стало снижение заболеваемости, а также смертности от вируса иммунодефицита.

Юлия ПЛОТНИКОВА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА СПИД: Не могу не сказать о перинатальной передаче ВИЧ от матери к ребенку. Этот показатель в 2016 году составлял 2,1, а в 2018 — 1,4. Тем самым нам удалось выполнить указ президента РФ, который звучит как искоренение вертикальной передачи. По указу цифра менее 2%, а у нас 1,4.

Также сегодня на пресс-конференции в минздраве области обсудили ситуацию с пациентом в Слюдянской районной больнице. Мужчина без определенного места жительства находился на лечении в инфекционном отделении. По словам главного врача Слюдянской районной больницы, в оказании помощи мужчине не отказывали, ее он получил в полном объеме. Более того, лечащий врач при выписке этого пациента связался со службой социальной защиты. Специалисты определили мужчину в центр проживания для подобной категории граждан.