Пневмония из Китая «перебралась» в Таиланд, предупреждают туристов Иркутской области

Пневмония из Китая «перебралась» в Таиланд, предупреждают туристов Иркутской области

17.01.20

Заболевание вызывается новым коронавирусом, который классифицирован как завозной из китайской провинции Хубэй. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области со ссылкой на Роспотребнадзор. Жителям региона рекомендуют учитывать эту информацию при планировании зарубежных поездок. Напомним, в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. Там зарегистрировали 59 случаев заболевания. Все пострадавшие были изолированы.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.