Пневмония из Китая «перебралась» в Таиланд, предупреждают туристов Иркутской области

Пневмония из Китая «перебралась» в Таиланд, предупреждают туристов Иркутской области17.01.20
Заболевание вызывается новым коронавирусом, который классифицирован как завозной из китайской провинции Хубэй. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области со ссылкой на Роспотребнадзор. Жителям региона рекомендуют учитывать эту информацию при планировании зарубежных поездок. Напомним, в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. Там зарегистрировали 59 случаев заболевания. Все пострадавшие были изолированы.
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