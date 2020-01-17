Пневмония из Китая «перебралась» в Таиланд, предупреждают туристов Иркутской области

Заболевание вызывается новым коронавирусом, который классифицирован как завозной из китайской провинции Хубэй. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области со ссылкой на Роспотребнадзор. Жителям региона рекомендуют учитывать эту информацию при планировании зарубежных поездок. Напомним, в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. Там зарегистрировали 59 случаев заболевания. Все пострадавшие были изолированы.