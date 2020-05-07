Пятое место заняла Россия в списке стран по числу заболевших коронавирусом

За последние сутки в нашей стране COVID-19 заразились 11 231 человек. Общее количество инфицированных достигло 177 160 человек. Об этом сообщает на сайт стопкоронавирус.рф. Впереди же в этом грустном соревновании США, Испания, Италия и Великобритания. Всего в мире более 3,7 миллиона заболевших. Напомним, с начала пандемии в России выздоровели 23 803 человека, 1625 умерли. Проведено почти 5 миллионов тестов на COVID-19.