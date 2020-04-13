Первые пациенты вылечились от коронавируса в Иркутской области

Первые пациенты вылечились от коронавируса в Иркутской области

13.04.20

Двух человек сегодня выписывают из Иркутской инфекционной больницы. После двухнедельного лечения их анализы дважды показали отрицательный результат. Еще один пациент готовится к выписке после лечения в инфекционном отделении Вихоревской городской больницы. Все они будут находиться на диспансерном наблюдении по месту жительства. За прошедшие сутки в регионе нет новых заболевших COVID-19. Все пациенты получают необходимое лечение.

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