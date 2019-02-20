Первую пересадку костного мозга от донора провели в Иркутске

Первую пересадку костного мозга от донора провели специалисты Иркутского областного онкологического диспансера. Спустя месяц после операции пациент чувствует заметные улучшения. Правда, пока проводить хирургические вмешательства регулярно нет возможности. Что мешает медикам спасти больше жизней, расскажем в следующем материале.

Вот так проходит операция по пересадке костного мозга. Выделенные донорские стволовые клетки переливают пациенту. В 2008 году у Александра диагностировали лимфому Ходжкина. Все началось с обычного недомогания. А затем страшный диагноз — рак. Единственным шансом на спасение стала аллогенная пересадка костного мозга, то есть от донора. Это первая подобная операция в Приангарье. Материал для трансплантации предоставил родной брат пациента.

Леонид ЦИКУНОВ, ДОНОР КОСТНОГО МОЗГА: Чего бояться? Ну как обычно кровь берут, так и здесь, только что лежишь дольше.

Стволовые клетки родного брата подходят больному только в 25% случаев. И этот оказался счастливым. Спустя всего месяц после операции Александр чувствует заметное улучшение состояния.

Александр ЦИКУНОВ, ПАЦИЕНТ: Да, конечно, поначалу и химию, и все ставили, это все было тяжеловасто. Но сейчас уже все, в норму вроде входит. Питание, уже начал сам есть. Уже капельницы отменяют практически.

Уже совсем скоро Александр перейдет на амбулаторное лечение. Его будут постоянно наблюдать врачи. В работе иркутским специалистам помогают коллеги из института детской онкологии Санкт-Петербурга. Ведь со времени открытия отделения химиотерапии с блоком трансплантации костного мозга иркутские специалисты проводили только пересадки заранее заготовленного материала.

Стволовые клетки могут храниться десятки лет. Но не всем пациентам пересадка такого материала может помочь. Стволовые клетки для аллогенной трансплантации, от донора забираются непосредственно перед операцией. Поэтому, чтобы увеличить число таких процедур, необходимо создать региональную донорскую базу. Сейчас в ней чуть менее 30 человек. В российском регистре 74 тысячи доноров. И даже в нем не всегда найдется полностью подходящий материал.

Виктория ДВОРНИЧЕНКО, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА: Москва, конечно, может сейчас разберутся с ней. Но там очень все дорого. Отправляешь вроде человека на лечение, а там выясняется: за это заплатить, за это. Безусловно, не каждый может, возникают трагедии. Наверное, еще одну-две сделаем взрослым и тогда уже приступим к детству.

Медики уже готовятся провести следующую пересадку больному от родственника. Донором станет мать пациента, правда, в таких случаях совместимость клеток составляет только 50%. Если и эта операция пройдет успешно, перейдут к лечению детей по этой методике. Теперь задача регионального здравоохранения — улучшить качество диагностики в муниципалитетах.

Олег ЯРОШЕНКО, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы планируем в течение двух лет, это 2019-2020 годы, открыть 11 амбулаторных онкоцентров в рамках реализации национального проекта «здравоохранение». Борьба с онкологическими заболеваниями. И они будут открыты именно в первичном звене, в районных больницах, в городских больницах. Это позволит выполнить ту задачу, которая поставлена. В течение двух недель больной после обращения с онкопатологией должен получить точный, ясный, достоверный диагноз.

Ежегодно на развитие диагностики на местах будут выделять около 300 миллионов рублей. Теперь основной задачей станет расширение базы доноров костного мозга. В Иркутской области в аллогенной трансплантации нуждается около 60 пациентов в год. Как стать донором, чтобы спасти чьи-то жизни, можно узнать на сайте областного онкодиспансера.