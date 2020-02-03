Паниковать из-за коронавируса не стоит, уверены сотрудники Роспотребнадзора

Четверых пассажиров, прибывших сегодня в Иркутск из Пекина, госпитализировали в областную инфекционную больницу. У них повышенная температура и признаки ОРВИ. Тем временем Российские железные дороги полностью остановили пассажирское сообщение с Китаем. Министерство обороны России эвакуирует граждан страны из Поднебесной. А в мире зафиксирован первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая. 1 февраля на Филиппинах скончался 44-летний мужчина. Но панически бояться нового заболевания не стоит, утверждают специалисты. Последнюю информацию о вирусе озвучили сегодня в ходе круглого стола в редакции газеты «Областная».

Сегодня утром четырех пассажиров рейса «Пекин-Иркутск» госпитализировали с подозрением на коронавирус. Специалисты санитарно-карантинного контроля выявили у них повышенную температуру тела. Гражданка России и три гражданина Таджикистана будут находиться в областной инфекционной больнице в течение инкубационного периода — 14 дней. Всех, кто контактировал с ними, изолировали в иркутской медсанчасти. Случаи заболевания коронавирусом выявили уже в 23 странах. В России коронавирус подтвердили дважды — в Забайкалье и Тюмени. И все же паниковать не стоит, уверены и сотрудники Роспотребнадзора, и медики.

Ксения ТАРАНЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ: Не нужно впадать в панику, потому что участились случаи, когда пациенты приходят, которые даже не были в Китае в ближайшее время, и хотят сдать на коронавирус. Довожу до сведения, что данные исследования мы не проводим. Проводится данное исследование только при подозрении на данное заболевание, то есть у лиц с клинико-респираторной инфекцией, которые в течение 14 дней были или в контакте с больным коронавирусом, или прибыли из территорий, неблагополучных по данному заболеванию.

Меры профилактики коронавируса такие же, как при эпидемии гриппа и ОРВИ. Стоит избегать мест массового скопления людей и, конечно, соблюдать правила гигиены.

Татьяна БАЛАНДИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: У этого вируса контагиозность даже меньше, чем при гриппе. Поэтому никаких волнений по этому поводу не должно быть. И вся профилактика, в основном, сводится к гигиене. И, в первую очередь, к гигиене рук. Обязательно используйте, если нет возможности часто мыть руки с мылом, антисептики кожные, используйте другие средства гигиены: салфетки и так далее, масочный режим.

Вчера Министерство обороны России начало эвакуацию граждан из Китая. Отправить за россиянами борты ВКС распорядился президент Владимир Путин. На территории провинции Хубэй, где и произошла вспышка заболевания, могут находиться более 300 россиян. Вывозят своих граждан из Поднебесной также США и Япония. В самом Китае также запретили выезд из страны.

Екатерина СЛИВИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ АГЕНТСТВА по ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: На сегодняшний момент ни одной группы китайских туристов, прибывших в рамках межправсоглашения, на территории Иркутской области нет. По моей информации, самые массовые их последние группы выехали в субботу, по-моему, порядка 235 человек.

Всего в мире зафиксировано более 14 тысяч случаев заболевания. Коронавирус унес жизни 305 человек.