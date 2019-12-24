Паллиативное отделение открылось в Ангарске

Его создали на базе городской больницы №1. Люди с последней стадией онкологии или с другими очень тяжелыми заболеваниями получат все необходимые медицинские и психологические услуги. В отделении будет работать 7 палат, там за год смогут получить помощь сотни пациентов.

— У нас на каждой кроватке имеется кнопка вызова. Значит, мы обратим внимание, на посту медсестры есть табло. По вот этому звоночку мы определяем, какая кроватка сработала.

А еще у дежурного медперсонала в новом паллиативном отделении на руке будут специальные часы, на которые также будет приходить сигнал экстренного вызова. Такое отделение для ухода за тяжелыми больными крайне необходимо Ангарску. И вот его открытие. Здесь самое новейшее оборудование. Его стоимость почти три миллиона рублей. Сделан ремонт. И что очень важно, средства на оснащение отделения выделили и меценаты.

Работать с пациентами паллиативного отделения непросто. Это, прежде всего, моральная нагрузка. И персоналу нужно уметь с ней справляться. Поэтому все специалисты прошли специальное обучение в Москве и Новосибирске. Штат состоит из профессионалов своего дела. Это люди, которые уже не один год помогают тяжело больным пациентам.

Олег ЯРОШЕНКО, И.О. МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Это крайне востребованный вид медицинской помощи. Он, кроме того, что оказывает помощь для взрослого населения, он также помогает родственникам получить передышку, и также на базе этого отделения создано отделение патронажной службы, которые патронирует таких больных на дому. Ирина ДЕМКО, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ АНГАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №1: Это не хоспис. Это центр паллиативной медицинской помощи. Это то, что крайне необходимо нашим людям, нашим пациентам. И мы счастливы, что мы можем им помочь пережить тяжелые дни жизни, помочь им справиться с болезнью.

Сейчас паллиативные центры создают во многих городских и районных больницах Иркутской области. Сотни пациентов нуждаются в таком месте, где смогут облегчить их страдания, оказать всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.