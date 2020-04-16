Пациенты Иркутской областной инфекционной больницы рассказали о своем лечении от коронавируса

Семь человек зараженных только в одной семье. И все подхватили коронавирусную инфекцию друг от друга. В том числе, 7-месячный ребенок. Это говорит о том, что вирус мутирует и уже не выбирает жертву. Нам удалось пообщаться по видеосвязи с теми, кто проходит лечение в областной инфекционной больнице.

7 родственников Анны больны коронавирусом. Все они не выезжали за границу и заразились друг от друга. Уже неделю проходят лечение в областной инфекционной больнице. Созваниваемся по видеосвязи с Евгенией и Валерием. Рассказывают, что пока первоначальные симптомы заболевания сохраняются.

— У меня температура почему-то опять 37,5. Ее не было последние 2 дня. Но сегодня вот опять.

А у Валерия уже неделю сильный кашель.

— Он сухой, когда закашливаюсь, ночью просыпаюсь. И невозможно.

Евгений и Валерий просят каждого задуматься и учиться на чужих ошибках.

— Вопрос в ответственности и в том, что каждый для себя просчитывает риски. Если люди воспитаны так, что им наплевать на окружающих, но я не думаю, что человеку наплевать на своих родных и близких, особенно тех, кто подвержен хроническим заболеваниям и находится в преклонном возрасте.

Об этом говорит и Анна. Она уже три недели сидит дома с детьми на самоизоляции. С родственниками общается по телефону, выходит из дома только в магазин.

— Не только пожилые люди могут заразиться, у нас заразился ребенок, ему 7 месяцев. Я хочу сказать, чтобы люди сохраняли гражданскую ответственность, если вы думаете, что вас не коснется, — это не так. Я призываю вас: сидите, пожалуйста, дома!



