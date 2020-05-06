Пациентка Иркутской областной инфекционной больницы написала жалобу главе региона

Большинство больных коронавирусом сейчас лежат в Иркутской областной инфекционной больнице. Среди них и иркутянка Ксения Костина. Накануне женщина разместила в соцсетях посты о том, как сейчас она проходит лечение. И даже написала жалобу главе региона. Сегодня утром Игорь Кобзев ей позвонил.

Ксения КОСТИНА, ИРКУТЯНКА: Попросили, чтобы я поделилась своим градусником с соседкой. Нет градусников. Мы коронавирус лечить собрались, и у нас нет в инфекционке градусников.

А еще кормят плохо, да на выходных только один дежурный врач. Сторис от Ксении Костиной взорвали иркутский instagram. Тысячи подписчиков следят за девушкой, заболевшей коронавирусом. После серии жалобных рассказов на Ксению вышла не только наша программа, но и глава региона Игорь Кобзев. Это был ответ на личное сообщение в соцсетях.

Ксения КОСТИНА, ИРКУТЯНКА: Сегодня он мне позвонил и сказал, что возьмет ситуацию, которая здесь не самая радужная, под личный контроль. Ситуацию с КТ, ситуацию с градусниками и нехваткой медперсоналом.

Этой теме глава региона уделил внимание и на заседании оперативного штаба. Отдельно отметил и необходимость психологической работы с пациентами и их родственниками.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Должность, которая будет отвечать за взаимодействие с родственниками пациентов. Прошу сегодня внести в штатное расписание эти должности, сформировать кадровый состав, кто будет назначен. И с завтрашнего дня они должны приступить к работе.

А пока практикующие психологи говорят, что в условиях пандемии — это как в условиях войны или ЧС. Стресс и страх неизбежны. А за этим возможна паника. А она самый первый и главный враг. Поэтому совет заболевшим простой.

Марина БОЧИЛО, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГКУ «ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ, РЕАБИЛИТАЦИИ и КОРРЕКЦИИ»: В первую очередь, не паниковать и относиться к этому, как к заболеванию. Ведь когда человек заболевает, то, в первую очередь, мы на кого смотрим, как на Бога? На врача. Выполняйте все их рекомендации, пожалуйста.

Медицина региона сейчас справляется с ситуацией. Сложности возникают, но они решаемы.

Юрий БЫКОВ, ПРОРЕКТОР ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА: Поэтому решения сложные, они принимаются быстро. В какой-то момент возникают ситуации, когда не все быстро можно решить одним распорядительным документом. Система здравоохранения как страны, так и Иркутской области переживает сейчас непростой период. И он требует совместных усилий. И организаторов, и медиков, и населения.



