Открытую форму туберкулеза обнаружили у девятиклассника в Иркутске

Открытую форму туберкулеза обнаружили у девятиклассника в Иркутске

13.01.20

Опасное заболевание у ученика иркутского лицея выявили 19 декабря, но в учебное заведение информация об инфекции подростка поступила только через 5 дней. Сейчас юноша находится в стационаре тубдиспансера. На данный момент все работники образовательного учреждения и его ученики прошли медосмотр. По данным регионального минздрава, заболевших не выявили. Все помещения в лицее дезинфицировали. Известно, что в семье школьника из ближайших родственников туберкулезом никто не болел. Где мальчик мог заразиться, неясно.

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