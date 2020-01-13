Открытую форму туберкулеза обнаружили у девятиклассника в Иркутске

Опасное заболевание у ученика иркутского лицея выявили 19 декабря, но в учебное заведение информация об инфекции подростка поступила только через 5 дней. Сейчас юноша находится в стационаре тубдиспансера. На данный момент все работники образовательного учреждения и его ученики прошли медосмотр. По данным регионального минздрава, заболевших не выявили. Все помещения в лицее дезинфицировали. Известно, что в семье школьника из ближайших родственников туберкулезом никто не болел. Где мальчик мог заразиться, неясно.