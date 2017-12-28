Открытие больницы в Шелехове

В Шелехове после капитальной реконструкции открылось детское стационарное отделение районной больницы.

На эти цели из областного бюджета было выделено 33,5 миллиона рублей. Были оптимизированы площади стационара. Так, например, теперь больница оснащена всем необходимым для маломобильных групп населения. В рамках реконструкции в детском стационаре появился и приемный покой, которого раньше не было. Приобретена мебель для столовой и детской игровой комнаты, а также специальное медицинское оборудование — за счет собственных средств больницы.

Олег Ярошенко, министр здравоохранения Иркутской области: У нас здание шестидесятого года постройки. За все время ни разу не было капитального ремонта. Строители нам говорили, что еще 2-4 года, и мы бы это здание просто потеряем. Мы были бы вынуждены закрыть его по суду, и неизвестно какая судьба бы была. Поэтому при таком активно участии и областной власти, губернатора и Законодательного собрания, и общественности города Шелехова и Шелеховского района, и властей муниципального образования, областного Минздрава мы поняли, чту нужно выделять серьезные средства.

Кроме этого делегация осмотрела отделение компьютерной томографии. Не так давно в шелеховской районной больнице появился томограф стоимостью 25 миллионов рублей. Специалисты уже прошли обучение и начали проводить обследования. Пропускная способность отделения 8 000 человек в год. Также в ближайшее время планируется открыть на базе больницы травмоцентр, для приема пострадавших в ДТП на федеральной трассе М-55 «Байкал».