Новые больницы возводят в Шелехове, Братске и Тайшете

В Иркутской области нет роста случаев внебольничных пневмоний. Значения на уровне прошлых лет. Об этом сегодня рассказала и.о. зампреда регионального правительства Валентина Вобликова во время посещения строительной площадки будущего отделения пульмонологии в Шелехове. Сдать его планируют уже в июле. Еще два таких строят в Братске и Тайшете. Во время пандемии коронавируса они помогут разгрузить инфекционные больницы.

На улице Курчатова в Братске уже несколько дней шумно. Работает строительная техника. Сейчас ровняют площадку под будущее отделение пульмонологии на 30 коек. Место удобное. Есть вся инфраструктура, рядом инженерные сети. И даже соседство с медучреждениями на руку.

Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ, МЭР г. БРАТСКА: Вот в ГБ 5 есть тоже инфекция, инфекционные специалисты. Вот напротив городская детская больница. Тоже можно специалистов приглашать. Рядом ЦРБ и вертолетная площадка. То есть такой медицинский городок получается.

Громко и в больничном городке Шелехова. На территории ЦРБ разбирают аварийное здание инфекционного отделения. К середине июля здесь появится новый госпиталь. Здесь были сложности с выбором земельного участка. Вопрос удалось оперативно решить после вмешательства главы региона Игоря Кобзева.

Евгений ЛЕВЧЕНКО, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Получено разрешение на снос деревьев. Мы расчищаем всю это площадку, и буквально сразу мы завозим сюда конструкции. Это модульное здание. Это современное здание. Это не эксперимент. Такие здание стоят. Это комплекс на 60 койко-мест с отдельными выходами. Пульмонологическое отделение, которое при случае можно развернуть до ста коек.

Все палаты сделают боксированными с автономной вентиляцией. Каждая с отдельным входом. Здесь будут принимать больных с пневмониями. А те, у кого подтвердится коронавирус, отправят в инфекционную больницу. Строительство таких отделений позволит ее разгрузить. Но и после окончания пандемии эти центры тоже будут нужны.

Валентина ВОБЛИКОВА, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Это оптимальное решение с острыми респираторно-вирусными инфекциями и внебольничными пневмониями. Потому что сейчас все эти пациенты лечатся в соматических стационарах. Но это неправильно. Потому что нужна вентиляция особая, все боксированное. В принципе это будет обычный терапевтический госпиталь.

Всего в Иркутской области появятся три таких пульмонологических отделения. В Шелехове, Братске и Тайшете. Их строят в рамках договоренностей главы региона Игоря Кобзева и российского бизнесмена Олега Дерипаски. Сдать в эксплуатацию центры планируют во второй половине июля.



