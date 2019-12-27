Отделение милосердия открыли в поселке Маркова

В поселке Маркова Иркутского района начинает свою работу отделение милосердия. Его открыли на базе геронтологического центра. Отделение предназначено для проживания людей, за которыми требуется постоянный, в том числе медицинский, уход. Здесь 50 коек, все оборудовано по самым последним требованиям. Это доступная среда: поручни, пандусы, подъемники, а также передвижные ванные, бесконтактные умывальники и везде кнопки вызова. Весь персонал прошел обучение, сотрудники будут работать здесь круглосуточно.

Валентина ВОБЛИКОВА, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Есть такая истина, что мы живем, как можем, а они,как мы поможем. Это касается и детей с особенностями развития, и инвалидов, и людей, которые получили какие-то ментальные нарушения вследствие заболевания, сосудистых расстройств в любом возрасте. Деменции и так далее. Но это все корректируемые состояния. Просто должны работать везде профессионалы. Александр САВИН, ДИРЕКТОР МАРКОВСКОГО ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА: Это могут быть граждане, которые прикованы к постели, это могут быть граждане, которые малоподвижны, маломобильны, которые могут передвигаться в пределах комнаты или в пределах вот этого отделения. Предусмотрено и кормление, которое может быть как в холле, там специальное место для этого, так и в комнате. Все для этого здесь сделано.

В отделении проводят консультации и узкие специалисты: лор-врачи, стоматологи, гинекологи, хирурги. Кстати, пациенты могут находиться в отделении, в том числе, временно, если родственники в какой-то период не могут осуществлять за ними уход.