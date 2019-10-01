Отделение гемодиализа открыли на базе Зиминской городской больницы

Сложная медицинская процедура стала доступна жителям Зимы. Там на базе городской больницы открыли отделение гемодиализа. Теперь пациенты с острой и хронической почечной недостаточностью смогут получить необходимую помощь.

Перед Зиминской городской больницей собрались те, кто ждал этого дня полтора года с тех пор, как начали готовить новое отделение. Амбулаторного гемодиализа в Зиме просто не было, и для всех жителей и медработников сегодня настоящий праздник.

Новое отделение оснащено девятью современными аппаратами искусственной почки с возможностью проведения 2- и 3-компонентного диализа. Всего для этих целей было выделено более 12 миллионов рублей. В отделении предусмотрены условия для передвижения маломобильных граждан. Люди, которые страдают хронической почечной недостаточностью, получат здесь комплексную медицинскую помощь от обследования до лечения. Во время процедуры за состоянием пациента будут постоянно наблюдать.

Игорь НАЙДЕНОВ, ВРАЧ-НЕФРОЛОГ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ЛАБОРАТОРНОГО ГЕМОДИАЛИЗА ЗИМИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: Изюминка нашего отделения состоит в том, что каждый диализный зал находится под видеонаблюдением. И каждый аппарат подключен к центральному серверу, на который может передаваться вся информация о состоянии диализного пациента.

Отделение в Зиминской городской больнице рассчитано на 48 пациентов. В течение полугода установят еще пять аппаратов искусственной почки, чтобы помочь всем нуждающимся из ближайших населенных пунктов. Врачи уверены: нехватки мест не будет, ведь технология лечения постоянно развивается.

Наталья БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-НЕФРОЛОГ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Учитывая, что сейчас у нас семимильными шагами развивается трансплантация, потребность эта, я думаю, будет уменьшаться, поскольку мы будем пациентов переводить на трансплантацию, соответственно, диализные места будут освобождаться для вновь прибывших пациентов. Абсолютно бесплатно за счет средств ОМС.

Сейчас в Иркутской области программный гемодиализ получают почти 900 человек. С открытием нового отделения лечение стало доступно пациентам из Саянска, Зиминского, Тулунского, Куйтунского и других близких районов. Они смогут оперативно пройти процедуру гемодиализа, не уезжая далеко от дома.

Олег ЯРОШЕНКО, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Практически все из них для прохождения процедуры вынуждены были 3 раза в неделю ездить в город Ангарск или в город Иркутск. Многие из них для этого продавали жилье, меняли постоянное место жительства. Благодаря открытию нового гемодиализного отделения на базе Зиминской городской больницы мы возвращаем этих людей к привычному месту жительства. Это Зима, Зиминский район, а также близлежащие муниципальные образования.

В ближайшие два года в Иркутской области планируют открыть новые амбулаторные центры диализа: на базе Осинской районной больницы, в Братской городской больнице №5, в Братской районной больнице, в медсанчасти ИАПО, в Иркутской городской клинической больнице №1. Также расширят диализное отделение в областной больнице №2 в поселке Усть-Ордынском.