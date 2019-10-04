Операция по удалению аденомы простаты в Иркутской области усовершенствована

Операция по удалению аденомы простаты в Иркутской области усовершенствована04.10.19
Благодаря уникальному методу пациент готов к выписке уже через пару дней. Ранее восстановительный период занимал больше месяца.
На столе пациент с весьма распространенным заболеванием — доброкачественной дисплазией простаты. Хирургам предстоит удалить увеличенную железу.
Федор СЕВРЮКОВ, ГЛАВНЫЙ УРОЛОГ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
Лазерный и плазменный методы позволяют удалять простату любого размера. То есть оперируем без разреза, пациент 1-2 дня ходит с катетером, убираем его, 3-4 дня — и он дома.
Именно этим сама по себе методика уникальна. Ее впервые сегодня опробуют в Сибири и именно Иркутск стал пилотной площадкой.
Павел РОЖАНСКИЙ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ УРОЛОГИИ ЧУЗ «КБ «РЖД-МЕДИЦИНА» г. ИРКУТСК»:
На сегодня эта проблема очень актуальна. В нашем отделении ежегодно около 100 операций выполняем по удалению аденомы простаты. Но ранее делали это традиционным способом, а теперь все у нас будет на высокотехнологичном уровне.
Традиционный способ, о котором говорят, предполагал, в первую очередь, очень долгое восстановление пациентов после операции. О новейших методах лечения заболеваний органов мочеполовой системы ведущие специалисты России рассказывают в школе урологии.
Сергей АЛЕКСЕЕВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
За последний год прошли тектонические изменения. Это подготовка персонала, обеспечение оборудованием. Только за 2019 год в различные медучреждения «РЖД-Медицина» будет поставлено оборудование на сумму более 200 млн рублей.
Немалые средства инвестируют и в подготовку персонала. Врачи перенимают опыт в ведущих зарубежных клиниках. Это обучение значительно повышает качество оказания медицинской помощи жителям Иркутской области.
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