Операции по трансплантации печени планируют поставить на поток в Иркутске

Первая в Иркутской области операция по пересадке печени прошла в ноябре 2018 года. Сегодня пациент приехал в Иркутск на контрольно-диагностическое обследование.

Это живительный звук для врачей. Кровь поступает к печени Константина. Сегодня он приехал на контрольный осмотр после операции. Ему 37 лет, и это первый человек в Иркутской области, которому пересадили печень. У него еще вся жизнь впереди, говорят врачи. Вот только обнадеживающее слово «впереди» появилось в его жизни совсем недавно. Еще пару месяцев назад было лишь отчаяние.

Жизнь Константина перевернулась в 2013 году, когда в командировке у него внезапно открылось первое кровотечение. Его сразу госпитализировали и уже в тулунской больнице поставили страшный диагноз — цирроз печени. Болезнь прогрессировала, каждое новое кровотечение грозило смертью. Константин пережил таких семь.

Долгих 6 лет в борьбе с болезнью. И вот летом 2018 печень мужчины практически перестает функционировать, он попадает в лист ожидания на пересадку донорского органа. Ждал 5 месяцев. Первая в области операция по пересадке печени состоялась 28 ноября 2018.

Александр НОВОЖИЛОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: При таком диагнозе прогноз неблагоприятный. На момент госпитализации перед операцией состояние пациента оценивалось как тяжелое. Тяжелая печеночная недостаточность, высокий риск неблагоприятного исхода. Что и определило основные показания к операции.

Донор, чью печень пересадили Константину, умер от инсульта. Уже после смерти этот человек спас жизнь еще двум людям, которым требовалась пересадка почек. Подобные операции в нашей области проводят с 2003 года. А в этом году на поток поставят трансплантацию печени. На сегодняшний день в листе ожидания около 20 человек. В год планируют осуществлять до 7 операций в зависимости от возможности забора донорских органов.

Олег ЯРОШЕНКО, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Все в соответствии с федеральным законом. Здесь сформированный лист ожидания. Здесь четкое и ясное соблюдение всех тех процедурных моментов, которые определены федеральным законом. Только после констатации биологической смерти мозга. Только после выполнения в полном объеме всех реанимационных процедур. Когда идет фиксация биологической смерти мозга, тогда уже по закону возможен забор органов.

К этой операции иркутские врачи готовились более трех лет: изучение теории, практика специалистов в ведущих клиниках. И вот результат. Первая операция по трансплантации длилась около 12 часов непрерывно. А теперь счастливый пациент перед нами. И уже строит планы на будущее: переехать в Иркутск, найти работу и вновь стать отцом. Специалисты между тем обещают, что в скором времени таких в нашей в области станет больше.