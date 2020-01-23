Опасный коронавирус: в Иркутске соблюдают все меры профилактики

Опасный коронавирус в Россию пока не пришел. Хотя сводки с эпидемиологического фронта неутешительны: уже 9 умерших. В Иркутск рейсы из Китая прибывают ежедневно. О готовности региона и профилактике заболевания — следующий материал.

«Паники нет, все готовятся к Новому году», — так наш коллега, журналист местной телекомпании Андрей Скворцов, описывает ситуацию в Пекине. Эти кадры он прислал оттуда. А маски там — из-за смога привычное дело. Но вспышку коронавируса в Поднебесной все равно обсуждают. Вот и Андрею посоветовали поменять планы на праздники.

Андрей СКВОРЦОВ, РЕДАКТОР, ДИКТОР КИТАЙСКОЙ МЕДИАКОРПОРАЦИИ: Мне с утра написали с работы: «Знаем, что вы собираетесь в Гонконг. Лучше туда не ездить. Не пользоваться общественным транспортом». Тем более что действительно поезд идет через всю страну. Хоть и за 9 часов.

Прямых авиарейсов с городом Ухань, эпицентром вспышки вируса, у Иркутска нет. Как и в целом с другими городами провинции Хубей. Всего же с начала января в областной центр прилетели почти 8 тысяч жителей Поднебесной. Все они были осмотрены специалистами Роспотребнадзора. Никаких подозрительных случаев выявлено не было.

В Иркутском аэропорту все спокойно. Естественно внимание к международным рейсам из стран, где уже зафиксированы случаи заражения вирусом. Кроме Китая, это Южная Корея и Таиланд. В региональном Роспотребнадзоре ситуацию мониторят в режиме реального времени. Постоянно держат связь со всеми необходимыми службами. В том числе, с консульством Поднебесной.

Татьяна БАЛАНДИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: На борту воздушного судна проводится опрос экипажа, пассажиров, термометрия бесконтактная. Кроме того, введена повторная термометрия уже в зале прилета.

Больницы областного центра готовы к самому неблагоприятному развитию ситуации. Об этом сегодня рассказали в минздраве. По словам врачей, определить вирус это или обычная простуда, невозможно. Поэтому рекомендация проста.

Владимир ХАБУДАЕВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ОГУЗ «ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»: Если симптомы обычного ОРЗ не исчезают в течение нескольких дней, а состояние ухудшается, то в этом случае надо обязательно обратиться к специалисту. Так как течение заболевания иначе будет утяжеляться.

Профилактика тоже обычная: необходимо избегать посещений массового скопления людей, мыть руки перед едой. Если вы направляетесь на отдых в Юго-Восточную Азию, то и здесь есть свои рекомендации.

Ирина ЛИСЯНСКАЯ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭПИДЕМИОЛОГ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Использовать для питья только бутилированную воду. В еде использовать только термически обработанные продукты, ну и, конечно, использовать средства защиты органов дыхания.

Сейчас, кстати, много жителей Поднебесной, живущих и работающих в Прибайкалье, отправились к себе на родину для празднования Нового Года. Их возвращение в Россию ожидается после 1 февраля. Поэтому до тех пор как минимум будут действовать особые меры предосторожности.