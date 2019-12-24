Новый здравпункт открылся в Иркутском аэропорту

Здоровье сотрудников и пассажиров Иркутского аэропорта под надежным контролем. Для первых поступило специальное оборудование, а для вторых открылся новый здравпункт.

Впереди 12 часов смены. Но сначала сотрудник службы организации пассажирских перевозок Виктор Лукьянов идет к врачу на осмотр. Процедура привычная. Вот только сегодня проверять самочувствие будет специальный аппарат. Сначала идентификация. Электронная система находит человека в базе. Затем измеряет артериальное давление, температуру тела. Отдельно смотрит на реакцию зрачков. Это позволяет определить, употреблял ли человек наркотические вещества. Проверяют и на употребление алкоголя.

За сутки работать на территории воздушной гавани выходит более 400 человек. Большинство из них связаны с обеспечением безопасности полетов: заправщики, диспетчеры, водители автобусов. Поэтому здоровье должно быть отменное. И если, чисто теоретически, с человеком-врачом можно было договориться, то автоматику не проведешь. Подобные комплексы установлены в столичных аэропортах, Крыму.

Лилия ХАХАЛИНА, ФЕЛЬДШЕР: Чтобы исключить возможность плохого самочувствия работника и качественно ему приступить к работе. Это ускоряет работу, более качественно. Да и работник чувствует защиту. Если что-то есть, плохое самочувствие, то аппарат это покажет.

А это уже осмотр экипажа. За два часа до вылета. Все согласно правилам. Фельдшер изучает документы. Выясняет самочувствие пилота или стюардессы. Сколько продолжался отдых, каким было питание. Есть ли жалобы. В случае их наличия или подозрений врача проводится более глубокий осмотр.

Наталья ЛЕЛЕКО, ЗАВЕДУЮЩАЯ ЗДРАВПУНКТОМ АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ИРКУТСК»: Если фельдшер находит, выявляет, что у членов экипажа есть какие-то жалобы, если есть отклонения от нормы, то тогда члены экипажа отстраняются от полета и направляются на врачебно-летную экспертизу для выявления причины, по которой произошло отклонение. Чтобы выявить, нет ли какого-то острого заболевания.

Сегодня все в норме. И экипаж может идти готовиться к полету. Тем более что регистрация на рейс уже началась.

А перед полетом у многих пассажиров возможен стресс. Тогда надо идти в новый здравпункт аэропорта. Здесь в случае плохого самочувствия измерят пульс и давление. Если оно повышенное или есть жалобы, то сразу могут сделать кардиограмму. Но бывают и другие случаи. Поэтому могут и запретить полет. Особенно если человек еще и в состоянии алкогольного опьянения.

Валентина КУЗЬМИЧЕВА, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ ЗДРАВПУНКТА АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ИРКУТСК»: Желательно перед полетом отдохнуть. Потому что многие пытаются в последние часы что-то сделать, успеть. Физическая нагрузка чрезмерная. Исключить алкоголь. Терапия хронических, если есть. Ну и седатация. Можно употреблять растительные препараты. Ну и при себе иметь.

Новый здравпункт аэропорта работает круглосуточно. Справа от стоек регистрации на первом этаже здания внутренних авиалиний.