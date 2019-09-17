Новый аппарат УЗИ появился в Саянской городской больнице

На более ранних сроках выявить, например, злокачественные образования врачам Саянской городской больницы стало теперь проще. Учреждение здравоохранения получило в пользование новый УЗИ-аппарат. Он акушерско-гинекологического профиля. Такую современную технику ждали почти целый год. Пройти на нем обследование направляют пациенток из женской консультации и роддома. Востребованность высокая. И, как рассказывают медики, для работы на новом аппарате УЗИ даже пришлось пройти дополнительное обучение.

Галина СИЗОНЕНКО, ВРАЧ УЗИ САЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:

Такого аппарата у нас никогда не было. Мощное разрешение, широкоформатный экран, таких функций в старых аппаратах даже близко не было.

Жанна ШУЛЬГИНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:

Долго ждали, благодаря тому, что мы старались и предоставили необходимые документы, министерство здравоохранения Иркутской области нам помогло, и, конечно, наш мэр Олег Боровский приложил много сил, и мы получили этот аппарат. Конечный результат есть, и мы очень довольны.