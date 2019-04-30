Новую авторскую методику восстановления крестообразных связок разработали иркутские хирурги

Врачи отмечают: двигательная активность у пациентов возвращается практически на 100%, как будто травмы и не было. Новым способом прооперировали уже 10 человек, в их числе и спортсмен-футболист.

То, что травматологи и хирурги крайне востребованы, заметно даже по одному больничному коридору. Иркутяне и жители области умудряются ломать и получать растяжения конечностей с завидной регулярностью: в год проходит около пяти тысяч операций. Особая категория – спортсмены. Как профессионалы, так и любители. Количество травм стало расти, в том числе с развитием экстремальных видов спорта: фристайл, паркур, сноубординг.

Одна из «популярных» — повреждение крестообразной связки колена. В год с такой проблемой к хирургу Ивану Михайлову попадают около 500 пациентов. Только для решения этой проблемы в мире разработано около 20 методик. Недавно появилась еще одна. Точнее, сама методика не нова, старый способ усовершенствовали и сделали последствия операции практически незаметными для человека. В итоге ходить после вмешательства пациенты могут уже на следующий день, а через три месяца возвращаются в спорт.

Иван МИХАЙЛОВ, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК НКО ТРАВМАТОЛОГИИ ИРКУТСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА ХИРУРГИИ и ТРАВМАТОЛОГИИ: Технология была основана на имеющихся методиках, на имеющихся аналогах. Мы нашли недостатки, которые не устраивали нас как хирургов и группу пациентов, которые занимаются профессиональным спортом. Поэтому мы ее усовершенствовали и тем самым добились результатов практически полного восстановления за короткие сроки.

Доработка заключалась в том, что имплант — это сухожилие из голени самого пациента — дополнительно укрепили уже в месте трансплантации. Таким образом, риск нового разрыва или смещения свели к минимуму. Сейчас по новой методике прооперировали уже 10 пациентов. Среди них Шамиль Сайфулин. Футболист-любитель получил травму колена еще в 2015-м. В надежде, что все пройдет само, все эти годы к врачу не обращался. В итоге прогрессировала нестабильность сустава, началась атрофия мышц. Коленную чашечку, наконец, прооперировали. И сейчас Шамиль уже возобновил тренировки.

Шамиль САЙФУЛИН, ПАЦИЕНТ: Две недели я здесь в больнице пролежал, потом через месяц уже в ортезе спокойно ходил. На работу вышел. Начал с мячом работать на стадионе. Только вчера на стадионе был.

Сейчас методика проходит период регистрации. И уже через два года ею смогут пользоваться хирурги по всей стране.