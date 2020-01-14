Новая вспышка кори в Иркутской области

Симптомы опасного заболевания нашли у шести жителей региона. В том числе, у 3 школьников. Сейчас пациенты ожидают результатов анализов в областной инфекционной больнице. Напомним, в декабре прошлого года корь выявили у 4 взрослых иркутян. Из них трое — гости из ближнего зарубежья. Уже привито более тысячи человек, которые контактировали с больными. По словам сотрудников здравоохранения, в регионе корь — явление ежегодное. В основном ее привозят из стран с низкой иммунизацией населения. Лучший способ оградить себя от опасной болезни — вакцинация.

Владимир ХАБУДАЕВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ: Вакцинироваться среди взрослых надо всем лицам до 35 лет, если в анамнезе всего однократная вакцинация. Поэтому эти лица считаются неиммунными. Все люди после 55 лет — это те, кто относится к группам риска. Инесса БОРИЩУК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВВРАЧА по ЛЕЧЕБНОЙ РАБОТЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ: Контагиозный индекс составляет 100%. Это значит, из 100 контактирующих с больным корью заболеют все 100, которые не имеют иммунитета. Единственный способ профилактики и предотвращения заболевания — это прививка. Наличие прививки.

Если вы заметили у себя симптомы кори: кашель, слезотечение или светобоязнь, необходимо срочно вызвать врача на дом. Прививку от кори можно сделать в любой поликлинике, необходимы полис и медицинский паспорт.